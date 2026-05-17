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“Puede ayudar a una condena perpetua de Maduro”: exfiscal de Venezuela sobre Alex Saab

El exfiscal Zair Mundaray habló con Noticias RCN acerca de la extradición de Alex Saab efectuada hace pocas horas.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
02:00 p. m.
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Un nuevo hecho sacude a Venezuela y al régimen. El sábado 16 de mayo, se dio a conocer la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Quien hace algunos meses era ministro y ha sido señalado como el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, volverá a comparecer ante la justicia.

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La primera vez que lo arrestaron fue cuando estuvo en Cabo Verde en 2020. Los cargos que acarreaba eran los relacionados con corrupción y blanqueo de dinero. Sin embargo, tres años después, el expresidente Joe Biden le dio el indulto, lo cual le permitió retornar a Venezuela.

Alex Saab vuelve a Estados Unidos

Tras el denunciado fraude electoral de 2024, Maduro lo posesionó como ministro de Industria. Luego de aquel 3 de enero de 2026, cuando capturaron al líder del régimen, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo separó del cargo.

Esto fue la antesala para que en cuestión de días lo capturaran en una segunda ocasión. Su llegada a Estados Unidos se da en un ambiente en el que hay incertidumbre acerca del futuro del proceso judicial de Maduro.

Noticias RCN habló con Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela, quien cuestionó la justificación del régimen al procedimiento: “Es absolutamente infame desde lo jurídico, no tiene ningún asidero”.

En medio del caso, hay una contradicción. Por un lado, el régimen le otorgó la nacionalidad venezolana para ser ministro, pero lo reconoce como ciudadano colombiano, su país de origen.

¿Qué información puede destapar Saab?

Mundaray entonces cuestiona que no hay registros en donde se certifique la segunda nacionalidad, lo cual implicaría que habría sido un trámite ilegal.

Las conexiones de Saab con el chavismo son profundas y, según mencionó el exfiscal, habría sido pieza clave en esquemas de corrupción con el CLAP, programa enfocado en la distribución de alimentos. Al parecer, se utilizó como mecanismo de control social y blanquear dinero en el exterior.

Primeras imágenes de Alex Saab en Estados Unidos tras ser extraditado desde Venezuela
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“Fue canjeado cuando no había tenido juicio (…) Puede ayudar a una condena perpetua de Maduro, que es lo que todos los venezolanos esperamos”, sostuvo sobre lo que vendría.

La información que Saab revele puede llegar a ser crucial. Mundaray recalcó que la lupa estará en cómo se colocan los activos de las rentas criminales en espacios exteriores, incluyendo la banca internacional, criptoactivos y empresas fachada.

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