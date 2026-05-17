CANAL RCN
Tendencias

Así quedará el top 5 de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, según la IA

Este domingo 17 de mayo hay noche de eliminación en la producción del Canal RCN y quedará definido el top 5 de la competencia.

La Casa de los Famosos Colombia (1)
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
11:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La recta final de La Casa de los Famosos Colombia mantiene en expectativa a los seguidores del reality, especialmente por la eliminación de este domingo 17 de mayo.

¡Se impuso un CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue
RELACIONADO

¡Se impuso un CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue

Actualmente, Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal permanecen en placa y uno de ellos abandonará la competencia cuando se cierren las votaciones a las 9:30 p. m. Marcelo Cezán y Carla Giraldo serán los encargados de anunciar el resultado oficial durante la gala.

La tensión aumentó luego de que Valentino lograra salir de la placa gracias al poder de salvación utilizado por Beba. Mientras tanto, Juanda Caribe y Tebi Bernal quedaron nominados por decisión de la casa, y Mariana Zapata terminó en riesgo tras la votación del público.

¿Quién sería el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia, según la IA?

Con base en el comportamiento reciente del programa, la conversación digital alrededor de los participantes y las dinámicas que más han generado apoyo dentro del reality, la proyección realizada por inteligencia artificial apunta a que Tebi Bernal sería el participante con más riesgo de abandonar la competencia este domingo.

"Niños en Colombia recibirán donaciones": Shakira habló del propósito detrás de 'Dai Dai', su himno para el Mundial 2026
RELACIONADO

"Niños en Colombia recibirán donaciones": Shakira habló del propósito detrás de 'Dai Dai', su himno para el Mundial 2026

El análisis toma en cuenta que Mariana Zapata y Juanda Caribe han estado en el centro de las discusiones y tendencias recientes del programa debido a sus conflictos, alianzas y acercamientos dentro de la casa, factores que normalmente incrementan la visibilidad y el respaldo del público en este tipo de formatos televisivos.

Además, durante los últimos días Mariana Zapata ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de la temporada, incluyendo enfrentamientos con Beba y situaciones emocionales que han impulsado la conversación en redes sociales. Juanda Caribe, por su parte, también ha mantenido alta exposición mediática por sus relaciones y polémicas dentro del reality.

¿Cómo quedaría el top 5 de La Casa de los Famosos Colombia?

Si se cumple la predicción elaborada por IA y Tebi Bernal resulta eliminado, el top 5 de La Casa de los Famosos Colombia quedaría conformado por:

  • Juanda Caribe
  • Mariana Zapata
  • Valentino
  • Beba
  • Alejandro Estrada

La definición de los semifinalistas marca uno de los momentos más importantes de la tercera temporada del reality de Canal RCN, especialmente porque cada votación comienza a ser determinante para escoger al futuro ganador del programa.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Yeison Jiménez

Hija Yeison Jiménez habló sobre el reality para buscar nuevo vocalista de su banda: "Le gustaría"

Redes sociales

Karen Sevillano y el gesto de Lina Tejeiro que le cambió la vida

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Bernie Moreno reacciona al asesinato de dos miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella

El senador Bernie Moreno sostuvo que Estados Unidos sigue de cerca el periodo electoral.

Ciclismo RCN

Jonas Vingegaard gana la etapa 9 del Giro de Italia y así quedó Egan Bernal en la clasificación general

El ciclista danés logró recortar diferencias en la clasificación general y se acerca para quedarse con la maglia rosa.

Fondo Nacional del Ahorro

FNA revela cómo comprar casas de la SAE financiando hasta el 90 % del valor

Enfermedades

Científicos están desconcertados por el hantavirus Andes: esto es lo que saben y lo que aún no logran explicar

Alex Saab

Primeras imágenes de Alex Saab en Estados Unidos tras ser extraditado desde Venezuela