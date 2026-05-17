Así quedará el top 5 de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, según la IA

La recta final de La Casa de los Famosos Colombia mantiene en expectativa a los seguidores del reality, especialmente por la eliminación de este domingo 17 de mayo.

Actualmente, Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal permanecen en placa y uno de ellos abandonará la competencia cuando se cierren las votaciones a las 9:30 p. m. Marcelo Cezán y Carla Giraldo serán los encargados de anunciar el resultado oficial durante la gala.

La tensión aumentó luego de que Valentino lograra salir de la placa gracias al poder de salvación utilizado por Beba. Mientras tanto, Juanda Caribe y Tebi Bernal quedaron nominados por decisión de la casa, y Mariana Zapata terminó en riesgo tras la votación del público.

¿Quién sería el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia, según la IA?

Con base en el comportamiento reciente del programa, la conversación digital alrededor de los participantes y las dinámicas que más han generado apoyo dentro del reality, la proyección realizada por inteligencia artificial apunta a que Tebi Bernal sería el participante con más riesgo de abandonar la competencia este domingo.

El análisis toma en cuenta que Mariana Zapata y Juanda Caribe han estado en el centro de las discusiones y tendencias recientes del programa debido a sus conflictos, alianzas y acercamientos dentro de la casa, factores que normalmente incrementan la visibilidad y el respaldo del público en este tipo de formatos televisivos.

Además, durante los últimos días Mariana Zapata ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de la temporada, incluyendo enfrentamientos con Beba y situaciones emocionales que han impulsado la conversación en redes sociales. Juanda Caribe, por su parte, también ha mantenido alta exposición mediática por sus relaciones y polémicas dentro del reality.

¿Cómo quedaría el top 5 de La Casa de los Famosos Colombia?

Si se cumple la predicción elaborada por IA y Tebi Bernal resulta eliminado, el top 5 de La Casa de los Famosos Colombia quedaría conformado por:

Juanda Caribe

Mariana Zapata

Valentino

Beba

Alejandro Estrada

La definición de los semifinalistas marca uno de los momentos más importantes de la tercera temporada del reality de Canal RCN, especialmente porque cada votación comienza a ser determinante para escoger al futuro ganador del programa.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.