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Sebastián Guzmán se pronunció tras polémica: pidió disculpas a Atlético Nacional

El volante ibaguereño emitió un comunicado oficial aclarando sus declaraciones en rueda de prensa tras la derrota del Deportes Tolima.

Sebastián Guzmán Deportes Tolima
FOTO: Sebastián Guzmán - IG

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
12:19 p. m.
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Hay polémica en el fútbol colombiano luego de lo que fue el partido de ida de las semifinales entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el estadio Murillo Toro de Ibagué, donde el equipo antioqueño terminó quedándose con el triunfo por la mínima diferencia.

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Todo comenzó tras la polémica expulsión de Anderson Angulo en el primer tiempo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Juan Manuel Rengifo. Esto provocó que jugadores y cuerpo técnico reclamaran por la decisión arbitral.

En rueda de prensa, el técnico Lucas González criticó el arbitraje colombiano comparado con el del fútbol internacional. Entre tanto, Sebastián Guzmán hizo unas declaraciones que generaron diferentes interpretaciones.

No lo podemos controlar nosotros, incluso le digo, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es, lastimosamente son cosas que no nos incumben y no se puede mencionar más.

Sebastián Guzmán se pronunció tras la polémica

El volante de 28 años, quien durante 2024 y 2025 defendió la camiseta de Atlético Nacional, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en donde se disculpó con el equipo antioqueño y aseguró que se malinterpretaron sus palabras.

En ningún momento quise insinuar o acusar al club de buscar ayudas externas. Mis declaraciones hicieron referencia al peso e historia que tiene una institución tan grande como Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano, algo que naturalmente genera presión e impacto en muchos aspectos del juego, incluido el arbitral, como suele suceder en el fútbol en diferentes contextos.

Señaló que no tenía intención de generar polémica o poner en duda la transparencia de la institución. "En medio de las emociones del momento mis palabras pudieron interpretarse de una manera diferente a la que realmente quería expresar", añadió.

Pronunciamiento de Atlético Nacional

A través de las redes sociales oficiales de Atlético Nacional, el club dejó clara su postura con relación a las declaraciones de Guzmán que fueron tendencia en redes sociales, respondiendo indirectamente a las interpretaciones.

Cualquier insinuación que busque poner en duda el nombre de Atlético Nacional merece nuestro rechazo. Seguiremos respondiendo como siempre: dentro de la cancha y junto a nuestra gente.

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