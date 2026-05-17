¿Quién es Alex Saab y dónde se encuentra su lujosa casa en Barranquilla?

Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado por segunda vez a los Estados Unidos el sábado 16 de mayo, según el Servicio de Identificación y Extranjería de Venezuela (SAIME).

Nacido en Barranquilla, obtuvo la nacionalidad venezolana tras ser liberado en un canje histórico de prisioneros, acordado entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, su historia en Venezuela inició en 2011, cuando recibió una serie de contratos para el desarrollo de vivienda pública. Desde entonces, se mantuvo cercano a Maduro y fue escalando hasta convertirse en el principal operador financiero y rostro de los programas de importación de alimentos del régimen.

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¿Cómo terminó la primera extradición de Alex Saab a los Estados Unidos?

En 2020, fue detenido en una escala en Cabo Verde, cuando viajaba de Caracas a Teherán (capital iraní), y en septiembre de 2021 fue extraditado a los EE. UU., pese a los intentos de su defensa para frenar el proceso.

Durante 25 meses, entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, estuvo en el Centro de Detención Federal de Miami, en donde enfrentó cargos por soborno y conspiración para el lavado de dinero.

Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden le otorgó un indulto y lo dejó en libertad para que regresara a Venezuela, a cambio de que el régimen liberara a 10 ciudadanos estadounidenses y 21 presos políticos venezolanos.

Al llegar a Venezuela le dio las gracias al pueblo de Venezuela y dijo sentirse orgulloso de servirle al Gobierno, al que destacó como “un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona”.

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¿En dónde se encuentra la lujosa propiedad de Alex Saab en Barranquilla?

Parte de la fortuna de Saab se encuentra en su ciudad natal, en la que tiene una lujosa propiedad, que se encuentra a escasas calles de la vivienda del alcalde Alejandro Char.

Está emplazada en el barrio Riomar, específicamente, en la carrera 59, entre calles 84 y 85. La propiedad, ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se divide en tres pisos y cuenta con piscina, spa, sala de masajes y cancha de tenis.

Según fuentes anónimas, la recaptura de Saab, tras ser apartado en febrero de 2026 del ministerio de Industria y Producción por la presidenta interina Delcy Rodríguez, y su extradición a los Estados Unidos, podría proporcionar a las autoridades estadounidenses información adicional, en el caso penal contra Maduro y su esposa Cilia Flores, en el Distrito Sur de Nueva York.