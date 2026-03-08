Exfutbolista colombiano fue arrestado en Miami: la acusan de ingresar casi 9.000 pastillas a EE.UU.

Diego Serna, un exfutbolista colombiano con pasado en la Major League Soccer (MLS) y en el fútbol profesional colombiano, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami tras ser acusado por las autoridades de Estados Unidos de la presunta importación de casi 9.000 pastillas de hidrocodona.

De acuerdo con documentos judiciales conocidos por medios estadounidenses, Serna enfrenta cargos federales y aunque recuperó la libertad bajo fianza, el proceso judicial continúa y no existe una decisión definitiva sobre su responsabilidad.

Según la información del expediente, el exjugador llegó a Miami el pasado miércoles con dos mochilas que contenían siete frascos con los opioides. Las autoridades colombianas habían alertado previamente a la policía estadounidense sobre el material que transportaba, lo que permitió que fuera sometido a una inspección al ingresar al país.

¿De qué acusan al exfutbolista colombiano arrestado en Miami?

Los documentos judiciales señalan que Serna es investigado por la presunta importación de hidrocodona a territorio estadounidense. Además, indican que manifestó su intención de colaborar con las autoridades y bajo la supervisión de agentes federales, entregó una de las mochilas a una mujer que lo esperaba en la zona de salidas del aeropuerto. Tras el intercambio, la mujer también fue detenida.

De acuerdo con la declaración incluida en el proceso, un conocido habría pagado el pasaje aéreo del exjugador a cambio de transportar el cargamento. Posteriormente compareció ante un tribunal federal, donde quedó en libertad bajo una fianza de 100.000 dólares. La audiencia para la lectura formal de cargos fue fijada para el 20 de agosto.

¿Cuál fue la trayectoria del exjugador capturado en Estados Unidos?

El exdelantero, de 52 años, desarrolló buena parte de su carrera en Estados Unidos, donde defendió los colores de Los Angeles Galaxy, New England Revolution y otros clubes de la MLS. En Colombia jugó para clubes como Cortuluá, Independiente Medellín y Once Caldas.

FOTO: AFP

El caso ha generado repercusión debido a la trayectoria deportiva del exfutbolista. Sin embargo, el proceso judicial apenas comienza y serán las autoridades estadounidenses las encargadas de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.