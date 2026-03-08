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Comerciantes quedaron casi en la quiebra tras el atentado en Cúcuta: hay más de $6 mil millones en pérdidas

A pesar de todo, los empresarios aseguran que no permitirán que el terrorismo los doblegue.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
08:42 p. m.
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Cúcuta intenta levantarse luego del atentado terrorista que sacudió a la ciudad el pasado 1 de agosto. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables, comerciantes y empresarios afectados hacen cuentas de las millonarias pérdidas que dejó la explosión.

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A pesar del impacto económico y del temor que persiste, muchos aseguran que no abandonarán sus negocios ni dejarán que la violencia les arrebate su ciudad.

¿Cómo quedaron los comercios tras la explosión?

El atentado no solo dejó personas heridas y daños en la infraestructura. A pocos metros del lugar donde explotó el vehículo cargado con explosivos quedaron concesionarios, hoteles, establecimientos comerciales y una entidad bancaria con graves afectaciones.

Uno de los casos más críticos es el de un concesionario, cuya infraestructura quedó prácticamente destruida por la fuerza de la detonación. Para su propietario, Sergio Palacios, el golpe económico es enorme, pero insiste en que no piensa rendirse.

Esto produce tristeza, dolor, angustia, pero pues tenemos que salir adelante. No podemos dejarnos doblegar por la violencia.

Otro de los afectados es Isidro, propietario de un hotel cercano, quien además de los daños en la fachada y varias habitaciones enfrenta una disminución de clientes desde el atentado.

Esta es una zona de recursos bajos. Cualquier daño afecta el bolsillo. Siempre duele.

¿Cuánto dinero han dejado las pérdidas?

De acuerdo con el balance preliminar, las afectaciones económicas ya superan los 6.000 millones de pesos. Sin embargo, para los comerciantes el impacto va mucho más allá de las cifras.

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El miedo, la incertidumbre y la reducción de la actividad comercial se han convertido en otra de las consecuencias del ataque, especialmente para quienes dependen del turismo y del comercio para sostener sus negocios.

Pese a ello, varios empresarios reiteraron que Cúcuta no puede ser recordada únicamente por la violencia y aseguraron que seguirán trabajando para sacar adelante la economía de la ciudad.

¿Cómo avanza la investigación del atentado?

De momento, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán fundamentales para reconstruir el recorrido del camión utilizado en el atentado e identificar a las personas que lo abandonaron en el lugar.

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Además, los investigadores buscan establecer el papel de un hombre que, al parecer, habría escoltado el vehículo en una motocicleta antes de la explosión.

Entretanto, cuatro uniformados continúan hospitalizados en una clínica de la capital de Norte de Santander, donde reciben atención médica tras resultar heridos durante el ataque.

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