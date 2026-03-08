Las acompañantes que estuvieron con Liam Payne antes de morir revelan lo que pasó en la habitación

La muerte de Liam Payne vuelve a ocupar la atención pública tras la publicación de documentos con declaraciones juradas de dos mujeres consideradas testigos clave de la investigación por la muerte del exintegrante de One Direction.

Según el reporte exclusivo divulgado por el diario británico Daily Mail, los testimonios describen el estado en el que se encontraba el artista antes de caer desde el balcón del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024.

De acuerdo con el medio, ambas mujeres, a quienes habrían contratado con fines sexuales, aseguraron haber permanecido varias horas junto al cantante en la habitación del hotel y entregaron sus versiones a las autoridades argentinas pocas horas después del fallecimiento. Sus declaraciones incluyen detalles sobre el consumo de alcohol, el presunto uso de drogas, cambios de comportamiento y distintos episodios ocurridos durante ese día, información que hace parte del expediente que continúa bajo investigación.

¿Qué revelan los nuevos testimonios sobre las últimas horas de Liam Payne?

Según las declaraciones publicadas por Daily Mail, las dos testigos afirmaron que Liam Payne presentó una conducta errática durante gran parte del encuentro. Entre los hechos descritos señalaron que el cantante habría reaccionado con enojo cuando surgieron diferencias sobre el pago acordado por sus servicios, dañó un reloj de lujo y golpeó un televisor de la habitación.

Los documentos también indican que, en otros momentos, el artista pasó de la agresividad a mostrar una actitud emocionalmente vulnerable. Siempre según esos testimonios, habló de su hijo, manifestó que el dinero no le hacía feliz y les pidió que permanecieran con él antes de que abandonaran el hotel. Las declaraciones forman parte de testimonios entregados bajo juramento ante los investigadores argentinos.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Liam Payne?

La publicación recuerda que los informes toxicológicos practicados tras la muerte del cantante detectaron cocaína, alcohol y el sedante Klonopin en su organismo. Asimismo, la investigación continúa en Argentina y dos personas enfrentan cargos por el presunto suministro de drogas al artista, aunque ambas niegan las acusaciones.

Los testimonios también describen que, después de que las mujeres abandonaran el hotel, empleados del establecimiento observaron un comportamiento cada vez más inestable por parte del cantante. Registros de cámaras de seguridad y declaraciones de trabajadores hacen parte del expediente que intenta reconstruir los minutos previos a su caída desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo.

Según la información publicada por Daily Mail, personal del hotel incluso realizó una llamada a los servicios de emergencia al manifestar preocupación por el estado del huésped y advertir que se encontraba alterado en una habitación con balcón. Minutos después ocurrió la caída que provocó su muerte a los 31 años.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.