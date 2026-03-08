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Joven de 17 años falleció en medio del ascenso al volcán Acatenango: esto se sabe

El adolescente falleció mientras recorría una de las rutas de senderismo más exigentes de Guatemala.

Joven murió en el volcán Acatenango
Foto: Bomberos Municipales Departamentales

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
05:03 p. m.
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Lo que comenzó como una jornada de aventura terminó en una tragedia en uno de los destinos turísticos más visitados de Guatemala, el volcán Acatenango.

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Un adolescente de 17 años perdió la vida mientras ascendía por el volcán, en un recorrido que exige un importante esfuerzo físico debido a la altura, las bajas temperaturas y la disminución de oxígeno.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer oficialmente qué provocó el fallecimiento del joven.

¿Qué se sabe del joven que falleció en el ascenso al volcán Acatenango?

De acuerdo con la información entregada por los Bomberos Municipales Departamentales y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el grupo de excursionistas recorría la ruta que conecta los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez cuando el joven comenzó a presentar un fuerte deterioro en su estado de salud.

Según los primeros reportes, el adolescente sufrió un cuadro de hipotermia y una descompensación física severa en una de las zonas de mayor altitud del volcán, donde las bajas temperaturas y la menor disponibilidad de oxígeno complican el recorrido.

De manera preliminar, también se ha indicado que el joven habría sufrido un posible paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar oficialmente la causa de la muerte mediante las investigaciones correspondientes.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

Tras recibir la alerta, unidades de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) se desplazaron hasta el sector a bordo de una unidad de rescate y continuaron el recorrido a pie junto con guías turísticos de la zona para localizar al grupo.

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Cuando los socorristas lograron llegar al lugar, el adolescente ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, su cuerpo fue trasladado hasta la aldea La Soledad, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias judiciales y forenses.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

Luego de este hecho, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a quienes planean ascender a volcanes para que evalúen previamente su condición física, utilicen la ropa y el equipo adecuados para enfrentar las bajas temperaturas y sigan en todo momento las recomendaciones de los guías especializados.

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Las autoridades recordaron que rutas como la del volcán Acatenango presentan condiciones climáticas cambiantes y una gran exigencia física, por lo que una preparación adecuada puede ser determinante para prevenir emergencias durante el recorrido

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