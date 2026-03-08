Trump dice que se adelantan negociaciones, pero Irán lo desmiente: “Última oportunidad”

En un intento por forzar una salida diplomática inmediata, la Casa Blanca advirtió que Teherán enfrenta su “última oportunidad” antes de sufrir una “decapitación”, al tiempo que insistió en que ambas naciones sostienen conversaciones directas, una afirmación que el régimen iraní niega de forma categórica. El destino del estrecho de Ormuz, un canal estratégico para el comercio mundial de petróleo, se sitúa en el centro de este álgido pulso geopolítico.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, Washington mantiene un cerco naval absoluto sobre los accesos marítimos de la república islámica para acelerar un desenlace. “Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total”, indicó poco antes a señalar que su administración aceptó buscar un diálogo por solicitud de varios países de Oriente Medio.

¿Qué dicen las autoridades iranís sobre las conversaciones de las que Trump ha estado hablando?

No obstante, declaraciones realizas desde Teherán plantean un panorama completamente opuesto. Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, desmintió cualquier acercamiento directo con la administración estadounidense y rechazó que los líderes de su país busquen un pacto con Washington.

La diplomacia iraní sostiene que sus únicas conversaciones en desarrollo son con el Sultanato de Omán para definir cómo funcionará el tránsito por Ormuz. Ambas naciones estarían cerca de alcanzar un consenso, aunque el plan de Irán para cobrar tasas a los buques que utilicen el estrecho ha sido rechazado por los Estados Unidos en repetidas ocasiones.

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El ataque contra tres buques mercantes generó una escalada en el conflicto cuando parecía estar a punto de terminar:

De otro lado, Trump insiste que los dirigentes iraníes son “increíblemente falaces”, pero indicó que nuevas conversaciones ocurren “en estos momentos” para asegurar la desnuclearización iraní y la reapertura de Ormuz.

Las relaciones entre ambos países, e, guerra desde febrero, han sufrido un rápido deterioro. A principios de julio, Trump dio por concluida la tregua alcanzada en junio, después de atribuir a las fuerzas iraníes la responsabilidad de una serie de ataques contra tres buques mercantes. Desde entonces, nuevos ataques se han registrado de parte y parte.

Antes de que iniciara el conflicto, la navegación a través del estrecho de Ormuz operaba bajo un régimen de tránsito libre.