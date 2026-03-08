SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 3 de agosto de 2026

En cada edición del Super Astro Luna, el desenlace termina concentrado en una sola combinación. Entre todas las cifras que podrían aparecer, únicamente una secuencia acompañada por un signo zodiacal se convierte en el resultado oficial y pasa a identificar el sorteo correspondiente a esa jornada.

Este 3 de agosto de 2026, la modalidad celebró una nueva edición nocturna y dio a conocer la combinación oficial del día. Como ocurre habitualmente, el resultado quedó conformado por cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que distinguen al Super Astro Luna frente a otras modalidades de azar.

El formato del juego permanece constante en cada sorteo. Sin embargo, la combinación cambia diariamente, haciendo que cada edición tenga un desenlace propio. Por esa razón, el resultado anunciado este lunes corresponde exclusivamente a la jornada del 3 de agosto de 2026.

Al consultar el desenlace es importante tener presente que la información oficial está integrada por dos componentes. La secuencia numérica constituye una parte del resultado, mientras que el signo zodiacal completa la combinación anunciada por el juego.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 3 de agosto? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de agosto de 2026

El más reciente sorteo del Super Astro Luna se realizó a las 10:50 de la noche.

Las balotas se movieron al tiempo y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La combinación oficial ya quedó definida para esta jornada del Super Astro Luna

Con la publicación del resultado concluye una nueva edición del Super Astro Luna. Las cifras y el signo zodiacal anunciados representan oficialmente el desenlace del sorteo realizado este lunes y serán la referencia para quienes consulten esta jornada.

En la próxima edición volverá a realizarse un nuevo sorteo con una combinación completamente distinta. Mientras tanto, el resultado divulgado hoy permanecerá identificado como el correspondiente al 3 de agosto de 2026, manteniendo la dinámica habitual del Super Astro Luna.