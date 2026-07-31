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Murió importante exjugador de un equipo grande del FPC: esto se confirmó

La Dimayor lamentó el fallecimiento a través de un comunicado oficial.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
07:45 a. m.
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Un brillante jugador que hizo parte del Fútbol Profesional Colombiano entre 1980 y 1984, falleció el 29 de julio de 2026.

Cristino Centurión, que nació el 24 de julio de 1954 en Ciudad de Formosa, Argentina, y se nacionalizó paraguayo, partió de este plano terrenal a sus 72 años.

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Este destacado mediocampista hizo parte del Deportes Tolima de 1980 a 1982 y, posteriormente, defendió los colores del Deportivo Cali de 1983 a 1984.

Además, a lo largo de su carrera también jugó en Club 1 de Mayo, Club Sportivo Patria, Club Guaraní, Royal Sporting Club Anderlecht, Sol de América, Olimpia, Sol de América de Formosa, Sportivo General San Martín y la Selección de Paraguay.

La Dimayor lamentó la muerte de Cristino Centurión, exjugador del Tolima y Deportivo Cali

Mediante un comunicado oficial, la Dimayor envió un sentido mensaje de condolencias por el fallecimiento de Cristino Centurión.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente el fallecimiento de Cristino Centurión, exfutbolista paraguayo que dejó una huella en el Fútbol Profesional Colombiano", precisaron.

"Fue protagonista de la histórica campaña en la Copa Libertadores de 1982, en la que el conjunto 'pijao' alcanzó las semifinales. Posteriormente, defendió los colores del Deportivo Cali, consolidando su destacado paso por el fútbol colombiano. La Dimayor expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a los clubes que hicieron parte de su trayectoria, acompañándolos en este difícil momento", concluyeron.

Deportes Tolima también se pronunció tras la muerte de Cristino Centurión, su exjugador

Tras enterarse de su muerte, Tolima recordó a Cristino Centurión en una publicación y se solidarizó con sus familiares.

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"El Club Deportes Tolima lamenta profundamente el fallecimiento de Cristino Centurión, quien hizo parte de nuestra institución en 1980-1982. A sus familiares y allegados, nuestro más sentido pésame", indicaron.

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