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Jáminton Campaz estaría cerca de cambiar de equipo tras su actuación en el Mundial: hay oferta

El jugador colombiano podría salir de Rosario Central luego de varias temporadas y ya hay una oferta por parte de un grande del continente.

Jáminton Campaz Selección Colombia
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 03 de 2026
07:23 p. m.
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Jáminton Campaz, quien protagonizó múltiples noticias tras su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia, podría vivir un cambio de rumbo en su carrera tras conocerse que hay una oferta sobre la mesa por sus servicios.

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El tumaqueño de 26 años tiene actualidad en Rosario Central de Argentina, equipo en el que milita desde inicios de 2023 y donde ha ganado dos títulos. Ahora, llamó la atención de uno de los grandes clubes del norte del continente.

Hay oferta de América por Jáminton Campaz

De acuerdo a lo reportado por el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, el Club América de México ha presentado una oferta formal a Rosario Central para comprar los derechos deportivos del extremo colombiano.

Según informó, están avanzando las negociaciones entre clubes, pero la posibilidad de que Campaz pueda mejorar sus condiciones contractuales jugarían un papel clave a la hora de tomar la decisión final. De momento, no hay nada cerrado, pero desde México ven con optimismo esta operación.

América de México y los colombianos en el mercado

Además de Campaz, hay otros dos jugadores colombianos que estarían en el radar del Club América. Por un lado, surgieron versiones sobre un supuesto interés en James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, pero desde la prensa cercana a este club lo dan por descartado.

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Por otro lado, se confirmó la llegada del extremo antioqueño Óscar Perea a modo de préstamo, jugador cuyos derechos deportivos pertenecen a Racing de Estrasburgo de Francia. Con 20 años, busca relanzar su carrera tras sus inicios en Atlético Nacional.

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