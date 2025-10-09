Mercenario colombiano murió en Ucrania tras pisar campo minado: sus últimas palabras conmovieron a su familia

El conflicto en Ucrania ha dejado como resultado una nueva víctima fatal de nacionalidad colombiana. En esta oportunidad, un joven exmilitar santandereano identificado como Héctor Eduardo Salinas falleció tras caer en un campo minado el pasado 5 de septiembre.

De acuerdo a lo que informó su familia en diálogo con El Tiempo, Salinas se enlistó en el Ejército de Ucrania respondiendo a los millonarios sueldos ofrecidos, todo con el objetivo de comprarle una casa a su madre. Sin embargo, su sueño acabó en tragedia al cabo de 3 meses en Europa del este.

La dramática muerte de Héctor Eduardo Salinas

Lo que le informaron a la familia del colombiano de 27 años, es que a solo 10 kilómetros de llegar a la base militar a la que pertenecía, uno de sus compañeros habría activado un campo minado ruso, perdiendo la vida al instante, mientras que Salinas perdió sus piernas.

Según el relato de la hermana del soldado, Alejandra Romero, el dolor habría sido tan elevado, que le pidió a sus compañeros que le dispararan para dejar de sentirlo. Sin embargo, intentaron trasladarlo, pero al cabo de cinco minutos, falleció.

Llamaron a reportarnos que había caído en campo minado, quedó amputado, dijo sus últimas palabras, que él había sido un guerrero y que por favor no dejaran sola a mi mamá y murió.

El llamado para repatriar los restos del exmilitar colombiano

Salinas se suma al largo listado de mercenarios colombianos que han caído en combate en esta guerra territorial entre Rusia y Ucrania, mientras que sus familiares también entran al amplio número de familias que solicitan ayuda para repatriar un cuerpo.

Su padre, Héctor Manuel Salinas, hizo un llamado en redes sociales a las autoridades competentes para gestionar la recuperación de los restos de su hijo. Entre tanto, su hermana, en la misma entrevista con el medio en mención, asegura que la situación es muy compleja y que podrían estar pasando hasta 6 meses para que puedan tener las cenizas de su ser querido.