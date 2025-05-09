Mercenario colombiano fue asesinado por un dron ruso en Ucrania: mostró la bandera antes del ataque

La guerra en Ucrania volvió a tener un capítulo con presencia colombiana, tras la muerte de José Vaquiro Arroyave, exmilitar oriundo de Yumbo, Valle del Cauca, quien fue identificado en un video que se hizo viral en redes sociales. La grabación, captada por un dron ruso, muestra los últimos segundos de vida de quien aparece herido en una zanja, portando uniforme militar ucraniano y una pequeña bandera de Colombia.

El video, que dura 41 segundos, revela cómo el colombiano intenta identificarse ante el dron enemigo. Sin embargo, pocos segundos después, el artefacto lanza un explosivo que acaba con su vida. El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto cerca del pueblo de Voronoye, en la región de Dnipropetrovsk, aunque la grabación solo se difundió públicamente el 31 de agosto.

Videos en redes sociales habrían facilitado su ubicación

De acuerdo a una investigación publicada por El Tiempo, Vaquiro Arroyave compartía en redes sociales videos en los que registraba sus movimientos en Ucrania. En las grabaciones se le veía en buses, camiones y vehículos militares, junto a otros combatientes extranjeros. Estas publicaciones, según fuentes consultadas por el medio, habrían facilitado la ubicación tanto de la brigada ucraniana a la que pertenecía como de él mismo.

El exmilitar colombiano llegó a Ucrania en junio de 2025 y se vinculó a la Brigada Mecanizada 31 del Ejército ucraniano. Fue enviado al frente de combate en el sur de Donetsk, una de las zonas más disputadas, presuntamente sin recibir entrenamiento previo. Su última publicación en redes sociales data del 17 de julio, en la que aparece en un vehículo junto a otros mercenarios, sin portar uniforme militar.

El perfil de José Vaquiro Arroyave

El combatiente, conocido entre sus allegados como 'Chepelín', tenía 51 años, era licenciado en Enfermería por la Universidad Libre de Cali y había pertenecido a las Fuerzas Militares de Colombia. Su trayectoria como exmilitar y sus posteriores publicaciones en redes reflejan su incursión como mercenario en el conflicto de Europa del Este, pese a los llamados del presidente Gustavo Petro de frenar la participación de colombianos en guerras extranjeras como las de Ucrania, Sudán o Haití.

En el último video difundido por fuentes rusas, se observa a Vaquiro Arroyave herido, con gafas oscuras y mostrando una insignia con la bandera colombiana. Momentos después, el dron de la brigada 60 de Fusileros Motorizados del grupo militar ruso 'Vostok' ejecutó el ataque que terminó con su vida.