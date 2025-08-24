"Somos carne de cañón": mercenario clama por ayuda para regresar a Colombia tras servir a Ucrania

La participación de ciudadanos latinoamericanos en la guerra entre Ucrania y Rusia sigue generando preocupación internacional. Entre ellos se encuentra Marlon Gómez Torres, un colombiano de 26 años oriundo de Cúcuta, quien decidió unirse al ejército ucraniano con la esperanza de reunir dinero para su familia.

Hoy, atrapado en una realidad que califica como un error, pide ayuda para regresar a Colombia y advierte a otros jóvenes sobre los riesgos de dejarse tentar por las promesas de un ingreso rápido.

En diálogo con Infobae Colombia, confesó que su plan inicial era trabajar en Polonia, pero la posibilidad de recibir entre 15 y 20 millones de pesos mensuales lo llevó a cruzar la frontera hacia Ucrania. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad terminó convirtiéndose en un infierno marcado por la violencia.

La idea es que los muchachos no se vengan, usted se puede ganar 15 o 20 millones, pero acá solo se viene es a regalar la vida.

Latinos en la línea de fuego: "somos carne de cañón"

Gómez aseguró que los combatientes extranjeros, en especial los latinos, son enviados a las misiones más peligrosas. Señaló que ha estado varias veces al borde de la muerte en emboscadas, bombardeos con drones y ataques de artillería.

Siempre nosotros somos la carne de cañón, los latinos somos carne de cañón. No importa, brasileños, colombianos, chilenos, siempre vamos adelante y los ucranianos atrás.

Las duras experiencias en el frente lo llevaron a cuestionarse su decisión. El colombiano reconoció que presenció la muerte de compañeros en combates y trincheras, una realidad que lo marcó profundamente. "Usted acá va a ver morir gente, sin poder hacer nada. Es una guerra que no tiene ningún fin", agregó en conversación con el medio en mención.

El llamado a regresar y la falta de apoyo oficial

Actualmente, Gómez permanece en la frontera entre Polonia y Ucrania, buscando apoyo de la Cancillería de Colombia para poder regresar a Norte de Santander. "Yo quiero volver a Colombia porque quiero seguir viviendo, no he recibido ayuda de la Cancillería, me quiero comunicar, hablar, recibir ayuda de alguien, pero no ha sido posible", manifestó.

El caso del mercenario colombiano se enmarca en un fenómeno mayor: el reclutamiento de exmilitares y civiles latinoamericanos por parte de Ucrania. Según denunció el embajador ruso en Bogotá, Nikolay Tavdumadze, el número de colombianos que viajan a la guerra continúa siendo alto y, en su opinión, se estarían violando acuerdos diplomáticos internacionales.

Además, se recuerda que en junio de 2025 un ciudadano colombiano fue condenado a 28 años de cárcel por participar en combates en Kursk del lado ucraniano, lo que refuerza la advertencia sobre las graves consecuencias legales y personales de unirse a este tipo de conflictos.