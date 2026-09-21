Militares (r) colombianos vinculados al asesinato de Jovenel Moise fueron extraditados a EE. UU.

A través de su cuenta oficial en X, el FBI de Miami compartió imágenes de la extradición de 18 personas vinculadas al asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021.

Entre los reclusos trasladados este lunes desde Haití, hay 17 ciudadanos de nacionalidad colombiana vinculados al magnicidio.

Los implicados serán judicializados en la corte de Miami, y se suman a los otros 4 que ya recibieron condena por el asesinato del expresidente de Haití.

En el trino, el FBI aseguró que este resultado se logró gracias a alianzas unificadas y sin fronteras para la justicia.

“Una misión. Alianzas unificadas. Sin fronteras para la justicia. El 20 de septiembre de 2026, 18 acusados relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron extraditados a Estados Unidos. Esta operación demuestra el alcance del FBI de Miami en nuestra área de responsabilidad extraterritorial y la sólida asociación con agencias de aplicación de la ley nacionales e internacionales que trabajan juntas a través de fronteras para perseguir la justicia”.

Así fue el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moise

El magnicidio de Moise se registró un 7 de julio de 2021 cuando varias camionetas con uniformados de la Policía de Haití, hombres encapuchados y usando chalecos antibalas llegaron a la vivienda en la que residía el exmandatario en Puerto Príncipe.

Tras un intercambio confuso de disparos, el presidente murió y su esposa, terminó gravemente herida.

La participación de exmilitares colombianos comenzó a conocerse poco después del crimen. El entonces ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó que al menos 26 ciudadanos colombianos, que habrían pertenecido a las Fuerzas Militares, podrían estar relacionados con el operativo.

Según las primeras versiones, los colombianos fueron convocados para viajar a acompañar a un líder político de la isla, pero al cabo de un tiempo, cuando ya estaban en Haití, fueron llamados por policías y les informaron que había una orden de captura vigente contra el presidente.