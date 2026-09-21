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Reconocida periodista falleció tras someterse a la muerte asistida

La presentadora había sido diagnosticada con una enfermedad neurológica degenerativa.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 21 de 2026
07:40 a. m.
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En las últimas horas se confirmó que una famosa periodista, presentadora y locutora de Estados Unidos falleció mediante la muerte asistida.

Se trata de Judy Markey, que había nacido un 18 de febrero de 1944 en Cleveland, Ohio, trabajó como columnista del Chicago Sun-Times durante 16 años y fue copresentadora de 'The Kathy and Judy Show', el icónico programa de radio.

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El deceso de Judy Markey fue el 11 de septiembre de 2026, en Suiza, a sus 82 años.

¿Qué se sabe de la muerte de Judy Markey, la icónica presentadora y locutora de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que reveló la misma Judy Markey en vida, fue diagnosticada con una enfermedad neurológica degenerativa poco común.

Además, en el último tiempo empeoró su padecimiento y comenzó a presentar problemas que no solo aumentaron su dolor, sino que perjudicaron su equilibrio y movilidad.

En consecuencia, tomó la decisión de viajar a Suiza y, luego de contar con el apoyo de sus seres queridos y cumplir con las estrictas condiciones que se solicitaban, se sometió a la muerte asistida.

La diferencia de ese procedimiento con la eutanasia, según los expertos, es que la persona se administra por sí misma el medicamento prescrito para fallecer.

El legado de Judy Markey, la reconocida presentadora y locutora de Estados Unidos

Al consolidar 'The Kathy and Judy Show' junto a Kathy O’Malley, Judy Markey fue considerada pionera de la radio en Chicago e, incluso, ese programa llegó a ser el más escuchado de la ciudad durante el mediodía.

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Asimismo, la Asociación Nacional de Mujeres en Radio y Televisión le otorgó un reconocimiento a ese proyecto como el 'mejor espacio de conversación' y el periódico 'Crain’s Chicago Business' incluyó a Judy Markey entre las 100 mujeres más influyentes de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

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