Delegaciones de India y Suiza, entre otros, llegarán a Bogotá para la cuarta edición del Mundial de Tejo

Con el fin de celebrar una de las prácticas más antiguas de Colombia, además de unir a diferentes culturas en la capital del país, se celebrará en Bogotá el cuarto Mundial de Tejo. El próximo 2 de octubre en la sede del establecimiento comercial Tejo la Embajada se llevará a cabo la competencia que reunirá a competidores de más de 15 países.

El evento, más allá de consolidar al tejo como un fenómeno internacional, busca que Bogotá se siga posicionando como una capital mundial de deporte, cultura y turismo gracias a las relaciones que se van a establecer entre las diferentes delegaciones que visiten el país.

Bogotá como ventana internacional y turística

La importancia del evento para Bogotá es otro de los atractivos que tendrá esta nueva edición gracias a la cantidad de delegaciones que harán parte del Mundial de Tejo; serán en total 18 países de América, Europa y Asia, siendo India, el actual campeón, uno de los invitados más llamativos.

"Más que una competencia, el Mundial de Tejo es un encuentro entre países que convierte una tradición colombiana en una oportunidad para compartir nuestra cultura, generar conexiones y acercar a Bogotá

y Colombia al mundo", publicó la cuenta oficial del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

De este lado del continente, llegarán las delegaciones de Perú, Uruguay y México; por Europa serán Austria, Gales, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Suiza y Turquía y desde Asia/Oceanía, Australia, China, Filipinas, India, Indonesia y Japón serán los países representantes que visiten Bogotá.

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India y Suiza: campeones inesperados

La delegación de India intentará defender su título mundial en tejo, mientras que Suiza buscará repetir lo conseguido en la segunda edición del certamen; ambos países, por su gran distancia geográfica con Colombia, donde el tejo es considerado deporte nacional, hacen que sus consagraciones sean consideradas inesperadas o sorprendentes.