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¿Por qué ha temblado más de 100 veces hoy en Tolima? Esto explicó el SGC

Más de 100 sismos se han registrado en Chaparral, Tolima. El SGC explicó por qué está temblando tanto y qué ocurre con la actividad sísmica en la zona.

Sebastián Montañez

septiembre 21 de 2026
04:15 p. m.
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Una intensa actividad sísmica se ha registrado en Chaparral, Tolima, durante los últimos días. La cantidad de movimientos ha llamado la atención de habitantes de esta y otras zonas del país.

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Ante la situación, Noticias RCN contactó al Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que explicó qué se sabe hasta el momento y por qué esta región puede presentar este tipo de fenómenos.

Más de 130 sismos se han registrado en Chaparral, Tolima

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) del SGC, informó que, con corte a las 3:30 p.m. de este lunes 21 de septiembre, se habían registrado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral.

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De ese total, cinco movimientos alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0. Además, el organismo recibió más de 1.000 reportes de ciudadanos que percibieron los temblores en Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.

“Con corte a las 3:30 p. m. de este 21 de septiembre, la RSNC ha registrado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral”, señaló Tovar.

La entidad mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica mediante su red de monitoreo, que recopila información en tiempo real en diferentes puntos del territorio nacional.

¿Por qué está temblando tanto en Tolima?

Según explicó el SGC, Tolima está atravesado por varias fallas geológicas activas, capaces de generar actividad sísmica. Sin embargo, la secuencia registrada durante los últimos días sobresale frente al comportamiento observado en semanas recientes.

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Por esa razón, la RSNC continúa monitoreando la zona para determinar cómo evoluciona la actividad y comunicar cualquier novedad.

El SGC también recordó que la ocurrencia exacta de un próximo terremoto no puede predecirse actualmente. En Colombia, de hecho, se registran en promedio unos 2.500 sismos mensuales, equivalentes a cerca de 83 diarios.

Finalmente, la entidad pidió consultar información oficial y evitar compartir contenidos sin verificar, especialmente ante una secuencia sísmica que puede generar preocupación entre los habitantes.

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