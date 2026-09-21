¿Valentina Ferrer ignoró el sentido mensaje de cumpleaños de J Balvin?: esto se sabe

Hay gran conmoción en el mundo del entretenimiento tras el más reciente anuncio por parte de Valentina Ferrer, quien dio a conocer que su relación con J Balvin había llegado a su fin tras casi diez años de relación.

Al inesperado anuncio se sumó el post que el antioqueño le dedicó a la argentina por su cumpleaños, en días recientes, en donde le dedicó una sentida reflexión y exaltó su papel como madre de su pequeño hijo.

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¿Valentina Ferrer reaccionó al post de J Balvin?

La publicación ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales, pues miles de fanáticos tomaron partido entre ambos famosos en donde cada usuario fijó su posición a partir de las especulaciones que se han hecho sobre la causa que llevó a finalizar la relación.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, aseguró Balvin.

Pese a que en el post se observan fotografías de la mujer desde que era una pequeña hasta que se convirtió en madre, fanáticos aseguran que Valentina ni siquiera le habría dado like a la publicación.

Cabe recordar que la modelo tomó su cuenta de Instagram, durante el mismo día, para compartir un post de la celebración que realizó junto a su familia y su hijo en el apartamento que comparte con el cantante en Nueva York.

Así mismo, Ferrer también tomó su canal de IG, exclusivo para su club de fanáticos suscriptores, en donde compartió un audio para agradecer los mensajes y felicitaciones que le enviaron por la celebración. En dicho audio aclaró que se encuentra leyendo todos los comentarios que le han dejado en esta red social.

J Balvin y su mensaje en pleno concierto

Por otro lado, han crecido los comentarios en redes sociales tras la más reciente aparición del artista en público donde compartió una sentida reflexión que sus fanáticos relacionaron con el momento sentimental que se encuentra atravesando.

“A veces nos tropezamos para ver nuevamente el camino. Así que cada uno de ustedes que esté pasando por un mal momento, una mala situación (...) recuerden que somos humanos, que estamos en esto. A ustedes que los considero mi familia también, gracias por estar esta noche conmigo”, aseguró el antioqueño.