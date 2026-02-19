Explosión de camión de gas deja cuatro muertos y diez heridos en Santiago de Chile

Una fuerte explosión ocurrida este jueves en la comuna de Renca, al norte de Santiago, provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó diez heridos, cinco de ellos en riesgo vital, según confirmaron las autoridades chilenas.

El accidente se produjo cuando un camión que transportaba gas perdió el control, impactó contra una barrera de contención y desencadenó un incendio de gran magnitud.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital, generando alarma entre los vecinos y obligando a un amplio despliegue de bomberos y equipos de emergencia.

Autoridades reportan víctimas y heridos graves

El delegado presidencial Gonzalo Durán informó que “tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital”. Las causas del accidente aún no han sido determinadas.

Por su parte, el general de Carabineros Víctor Vielma señaló que la explosión alcanzó a vehículos que se encontraban dentro de un recinto cercano y afectó también a un domo instalado en el sector.

Bomberos combaten el incendio en la zona

Equipos de bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a instalaciones colindantes.

La emergencia mantiene cortado el tránsito en la zona periférica de Renca, mientras se realizan labores de rescate y se evalúan los daños estructurales.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada del área afectada y anunciaron que se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro.