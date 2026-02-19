CANAL RCN
Internacional

Explosión de camión de gas deja cuatro muertos y diez heridos en Santiago de Chile

El accidente se produjo cuando un camión que transportaba gas perdió el control, impactó contra una barrera de contención.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 19 de 2026
12:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una fuerte explosión ocurrida este jueves en la comuna de Renca, al norte de Santiago, provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó diez heridos, cinco de ellos en riesgo vital, según confirmaron las autoridades chilenas.

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos
RELACIONADO

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos

El accidente se produjo cuando un camión que transportaba gas perdió el control, impactó contra una barrera de contención y desencadenó un incendio de gran magnitud.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital, generando alarma entre los vecinos y obligando a un amplio despliegue de bomberos y equipos de emergencia.

Policía británica arrestó al expríncipe Andrés por su relación con el caso Epstein
RELACIONADO

Policía británica arrestó al expríncipe Andrés por su relación con el caso Epstein

Autoridades reportan víctimas y heridos graves

El delegado presidencial Gonzalo Durán informó que “tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital”. Las causas del accidente aún no han sido determinadas.

Por su parte, el general de Carabineros Víctor Vielma señaló que la explosión alcanzó a vehículos que se encontraban dentro de un recinto cercano y afectó también a un domo instalado en el sector.

Congreso de Perú elige a José María Balcázar como nuevo presidente interino
RELACIONADO

Congreso de Perú elige a José María Balcázar como nuevo presidente interino

Bomberos combaten el incendio en la zona

Equipos de bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a instalaciones colindantes.

La emergencia mantiene cortado el tránsito en la zona periférica de Renca, mientras se realizan labores de rescate y se evalúan los daños estructurales.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada del área afectada y anunciaron que se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos

Inglaterra

Policía británica arrestó al expríncipe Andrés por su relación con el caso Epstein

Perú

Congreso de Perú elige a José María Balcázar como nuevo presidente interino

Otras Noticias

EPS

¿La muerte de Kevin Acosta, el niño con hemofilia, quedará en la impunidad?

El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la madre de Kevin por la muerte de su hijo en medio de crisis del sistema de salud.

Artistas

Morat vivió tenso momento en Argentina tras ser abordado por joven “therian” en plena calle

Video viral: así fue el inesperado momento de Morat con un “therian” en Buenos Aires.

Enfermedades

Casos de dengue alertan en el Atlántico: van más de 500 en lo que va del 2026

Dólar

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día

Luis Díaz

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal