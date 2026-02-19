Morat vivió tenso momento en Argentina tras ser abordado por joven “therian” en plena calle

La visita de Morat a Argentina, en medio de su gira promocional, estuvo marcada por un episodio inesperado que encendió el debate en redes sociales.

La reconocida agrupación colombiana fue abordada por un joven identificado en plataformas digitales como integrante de la comunidad “therian”, justo cuando salían de una entrevista en el canal de streaming OLGA, en el barrio de Palermo Hollywood, en Buenos Aires.

El hecho ocurrió cuando los músicos se disponían a retirarse y saludaban a seguidores que los esperaban en la vía pública. En un video que rápidamente circuló en redes sociales, se observó a una joven corriendo y abalanzándose hacia uno de los integrantes. La rápida reacción del equipo de seguridad evitó un contacto mayor y permitió que el grupo continuara su agenda sin lesiones ni afectaciones físicas.

Morat, integrado por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas, había regresado a Argentina tras siete meses de ausencia. Su visita coincidía con la promoción de presentaciones en escenarios de alto perfil como el Cosquín Rock y el Festival de Peñas de Villa María 2026, lo que elevó la exposición mediática de la banda en territorio argentino.

Morat y el incidente con un ‘therian’ en Argentina

Aunque el episodio no pasó a mayores, sí generó controversia por la identidad atribuida a la joven. En redes sociales fue señalada como parte de la comunidad “therian”, un movimiento que reúne a personas que afirman identificarse espiritualmente o psicológicamente con animales.

Esta tendencia ha ganado visibilidad entre adolescentes y jóvenes, especialmente a través de contenidos virales en TikTok, donde se comparten videos imitando conductas animales o utilizando máscaras y accesorios alusivos.

El incidente en Palermo Hollywood ocurrió en plena calle y ante decenas de fanáticos. Las imágenes muestran la confusión del momento y la intervención inmediata del personal de seguridad. La banda no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado, pero continuó con su agenda prevista sin cancelar actividades.

Comunidad ‘therian’ en Argentina: debate tras el caso Morat

El caso reavivó una discusión más amplia en Argentina sobre las expresiones identitarias juveniles. Días antes, una madre en Córdoba denunció públicamente que su hija habría sido mordida por adolescentes que vestían máscaras de animales. Sin embargo, la Policía de Córdoba aclaró que no existía una denuncia formal radicada por ese supuesto hecho.

Para Morat, el episodio quedó como un momento incómodo en medio de una gira que ha consolidado su popularidad en el Cono Sur. El grupo colombiano continúa sumando seguidores en Argentina, donde su música mantiene alta rotación en plataformas de streaming y venta de entradas.

El percance, aunque controlado, dejó en evidencia los retos de seguridad que enfrentan los artistas en espacios públicos y el impacto inmediato que pueden tener las redes sociales en la construcción de narrativas alrededor de fenómenos juveniles emergentes.