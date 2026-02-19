¿La muerte de Kevin Acosta, el niño con hemofilia, quedará en la impunidad?

La muerte de Kevin, un menor hemofílico que falleció tras no recibir tratamiento oportuno de la Nueva EPS, ha desencadenado un debate político en Colombia.

Tras conocerse el doloroso fallecimiento del menor, el presidente Gustavo Petro ha señalado a la madre del niño como responsable primaria, generando fuertes críticas de candidatos al Congreso y sectores de la opinión pública.

Los candidatos al Senado Hernán Andrade, del Partido Conservador, y Héctor Olímpo, del Partido Liberal, cuestionaron duramente la posición del gobierno nacional.

"Es horrible y doloroso. No cabe una investigación penal, ¿no hay homicidio culposo, lo que está pasando es un infanticidio, un genocidio. ¿Dónde están la Fiscalía y los jueces?", dijo Hernán Andrade.

¿Por qué el presidente Gustavo Petro insiste en responsabilizar a la madre de Kevin?

Héctor Olímpo fue contundente al criticar los señalamientos del Gobierno Nacional y del presidente Petro:

Eso es un acto de mezquindad absoluto de quien no conoce la labor de cuidado, no la entiende, no la dimensiona.

El candidato liberal destacó que en Colombia el 65% de los hogares está liderado por una mujer y la mitad por una mujer cuidadora, considerando el señalamiento como "un insulto" a esta labor.

Los candidatos responsabilizaron al gobierno de intervenir la Nueva EPS como retaliación política tras el rechazo de la reforma a la salud.

Quebraron los hospitales públicos y pasaron de $12 billones a $16 billones de pasivos", afirmó Olimpo, agregando que "el gobierno en retaliación política tomó medidas desacertadas, empezó a hacer un pulso político con algo que es absolutamente sagrado, que es la salud de los colombianos.

RELACIONADO Madre de Kevin Acosta aclaró las verdaderas razones por las que no operaron a su hijo con hemofilia

¿El caso de Kevin Acosta quedará en la impunidad?

En un país donde reina la impunidad, de cada 100 delitos 93 quedan impunes, este caso debería ser ejemplarizante.

Así lo indicó Olimpo, señalando que el caso de Kevin no es aislado, citando el ejemplo de Eithan, de dos años y medio, primo de Kevin, quien tampoco recibe medicamentos desde diciembre.

Los candidatos criticaron que el gobierno expusiera la historia clínica del menor para evadir responsabilidades y cuestionaron la narrativa presidencial sobre la reducción de mortalidad infantil.

Recordaron que, en febrero de 2024, Petro ordenó aplicar la reforma a la salud por vía administrativa en las EPS intervenidas, por lo que la reforma ya está siendo aplicada en la Nueva EPS, presunta responsable del caso de Kevin.

Andrade comparó la situación con episodios pasados:

"Petro incendiaba el país cuando un niño murió en la marcha", criticando la pasividad actual de la oposición frente a este caso.

Los candidatos coincidieron en que el presidente convirtió el tema en un "pulso político por un punto de honor a costa de la salud de la gente", cuando debería convocar una mesa de diálogo para corregir las fallas del sistema.