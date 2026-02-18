Congreso de Perú elige a José María Balcázar como nuevo presidente interino

En una sesión que inició sobre las 6:00 de la tarde de este miércoles 18 de febrero, el Parlamento de Perú eligió a José María Balcázar como presidente del Congreso y asumirá como nuevo mandatario interino del país, luego de que José Jerí fuera destituido por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Balcázar obtuvo el 64 votos y es el octavo presidente del país en los últimos diez años, de los cuales solo uno ha logrado terminar su periodo, por la ausencia de consenso político en un país en el que el legislativo tiene amplia ventaja sobre el ejecutivo.

Se espera que José María Balcázar como presidente interino cumpla la tarea asignada a Jerí en octubre de 2025, de mantenerse en el cargo hasta el 28 de julio y garantizar unas elecciones transparentes el 12 de abril.

¿Quién es José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú?

Nació en Nanchoc, Cajamarca, ess doctor en Derecho y Ciencias Políticas con una larga trayectoria en el ámbito jurídico y académico. Durante décadas ejerció como profesor universitario y ocupó el cargo de juez en la Corte Suprema de Lambayeque, antes de desempeñarse de forma provisional en la Corte Suprema del Perú.

En 2021 fue elegido congresista en representación de Lambayeque, desde donde ha ocupado posiciones de peso, entre ellas la presidencia de la comisión especial encargada de seleccionar magistrados para la Corte Constitucional, además de altos cargos en comités vinculados a justicia y educación.

Sin embargo, ha estado marcada por la controversia. Balcázar es investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y en 2024 fue expulsado de manera permanente del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta malversación de fondos. En 2025, el Ministerio Público presentó además una demanda constitucional en su contra, acusándolo de negociar favores a cambio de votos en el Congreso. Ante todas estas acusaciones, Balcázar ha negado cualquier irregularidad.

A ello se suman las críticas recibidas por declaraciones que realizó durante el debate sobre la legislación que prohíbe el matrimonio infantil en 2023 en las que señaló que "en las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer".

Estos comentarios que fueron condenados por grupos de derechos humanos y funcionarios del Gobierno.

¿Por qué Jerí fue destituido a cuatro meses de terminar el periodo presidencial?

El juicio político relámpago que terminó con la destitución de Jerí ocurrió luego de que la fiscalía peruana iniciara dos investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias y su popularidad cayera de un 60% a un 37% en apenas cuatro meses.

De hecho, varios de los candidatos a la presidencia exigían que fuera retirado del cargo, en lo que el analista Augusto Álvarez califica como un intento por ganar votos de cara a las elecciones.

Jerí vuelve al Congreso con un mensaje de gratitud:

Tras conocer la decisión, Jerí, que fungía como presidente del Congreso hasta ser escogido para reemplazar a Dina Boluarte a la cabeza del ejecutivo, dijo que retomaría su labor parlamentaria a través de un video compartido en la red social TikTok.

Envió, además, un mensaje de agradecimiento, indicando que "servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega".

Y se mostró satisfecho con su labor, antes de los comicios presidenciales y legislativos de abril: "Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro".