CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos

El líder del régimen venezolano es señalado por presuntos nexos con narcotraficantes mexicanos cuando Venezuela era gobernada por Hugo Chávez.

Nicolás Maduro presidente de Venezuela (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
07:15 a. m.
Hay una nueva acusación contra Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos, lo cual pone un peso adicional al juicio que enfrentará en ese país.

Según un escrito presentado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, revelado por el diario mexicano Reforma, el dirigente es señalado de facilitar la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos mientras fue ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Los carteles mexicanos vinculados con Nicolás Maduro

El documento judicial detalla presuntos vínculos del líder del régimen venezolano con estructuras del crimen organizado. La acusación menciona en 14 ocasiones al cartel de Sinaloa y en 13 a Los Zetas, dos de los grupos narcocriminales más poderosos y temidos de México.

De acuerdo con el escrito, los narcotraficantes habrían utilizado vuelos oficiales para transportar a Venezuela las ganancias derivadas de la venta de droga, principalmente en territorio estadounidense.

Además, la acusación sostiene que la cocaína procesada se enviaba desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, incluyendo Honduras, Guatemala y México.

Señalamientos contra Diosdado Cabello

La acusación también menciona a Diosdado Cabello como presunto organizador del transporte de droga entre Venezuela y México. Asimismo, se describe la participación del llamado cartel de los Soles en el entramado de narcotráfico, con apoyo de grupos criminales mexicanos y del Tren de Aragua.

Esta nueva imputación refuerza el caso que la justicia de Estados Unidos adelanta contra Nicolás Maduro y amplía el alcance de las investigaciones sobre presuntos nexos entre el régimen venezolano y organizaciones internacionales.

