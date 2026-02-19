CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal

Luis Díaz fue reconocido como el mejor extremo izquierdo del mundo tras su brillante temporada con el Bayern Múnich. El colombiano superó a figuras como Vinícius y Lamine Yamal en ranking internacional.

Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera, pues en su primera temporada con el Bayern Múnich, el guajiro no solo se ganó el cariño de la hinchada, sino que se convirtió en pieza clave del líder de la Bundesliga.

Luis Díaz confesó cuál es su ‘tormento’ en Alemania: habló de su adaptación al Bayern
RELACIONADO

Luis Díaz confesó cuál es su ‘tormento’ en Alemania: habló de su adaptación al Bayern

Sus números hablan por sí solos: 34 participaciones directas en gol (19 tantos y 15 asistencias) en 32 partidos entre todas las competencias.

Ese impacto inmediato lo llevó a recibir un reconocimiento mundial que hoy tiene orgullosos a los hinchas colombianos.

Whoscored lo pone en la cima del fútbol mundial

El portal especializado WhoScored incluyó a “Lucho” entre los 10 mejores jugadores del planeta y lo ubicó como el mejor extremo izquierdo del mundo, con una calificación de 7,7, gracias a su influencia ofensiva, velocidad por banda y capacidad para definir.

¡Luis Díaz fue ovacionado como toda una estrella por la hinchada de Bayern Múnich! VIDEO desde la tribuna
RELACIONADO

¡Luis Díaz fue ovacionado como toda una estrella por la hinchada de Bayern Múnich! VIDEO desde la tribuna

En ese ranking, Díaz superó a figuras como Lamine Yamal del Barcelona y Vinícius Júnior del Real Madrid, dos de los nombres más mediáticos del momento. Para Whoscored, el colombiano marcó diferencia por su constancia, desequilibrio y aporte directo en goles.

El medio también destacó a su compañero Harry Kane como el mejor futbolista del mundo en la actualidad, incluso por encima de Kylian Mbappé, lo que dimensiona aún más el nivel del equipo bávaro esta temporada.

¡Luis Díaz nuevamente le está dando la vuelta al mundo! VIDEO de las 'jugadotas' con las que maravilló en Alemania
RELACIONADO

¡Luis Díaz nuevamente le está dando la vuelta al mundo! VIDEO de las 'jugadotas' con las que maravilló en Alemania

Un colombiano que manda por la banda izquierda
Más allá de las estadísticas, Luis Díaz se ha convertido en uno de los motores del Bayern. Su explosividad, presión alta y compromiso defensivo lo han vuelto indispensable en el esquema del técnico, mientras que su química con Kane y el resto del ataque ha potenciado el juego ofensivo del club alemán.

Para Colombia, este reconocimiento confirma lo que muchos ya sabían: “Lucho” atraviesa el punto más alto de su carrera. Y en Alemania ya no lo ven solo como un refuerzo más, sino como uno de los pilares del proyecto campeón. Se espera que replique eso con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

América pierde con Junior y Tulio Gómez estalla por el arbitraje: fuerte denuncia pública

Millonarios

Estos son los tres jugadores que se disputan el cupo 25 de Millonarios

Junior de Barranquilla

¡Junior se lo ganó al América en el último suspiro con gol de Teófilo!

Otras Noticias

EPS

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

El Ministerio Público pidió a la Supersalud que exija a la Nueva EPS el cumplimiento de los planes de acción para garantizar el derecho a la salud de sus afiliados.

Shakira

Shakira y Beéle son vistos juntos en Barranquilla: ¿de qué se trata su encuentro?

Los artistas despertaron especulaciones al ser captados juntos por las calles de su ciudad natal.

Café

Producción y exportación de café colombiano caerá en 2026 a causa de las lluvias: Fedecafeteros

Nequi

Nequi anuncia caída temporal del servicio: estas son las horas sin recargas ni pagos por PSE

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos