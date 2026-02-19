Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal

El colombiano Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera, pues en su primera temporada con el Bayern Múnich, el guajiro no solo se ganó el cariño de la hinchada, sino que se convirtió en pieza clave del líder de la Bundesliga.

Sus números hablan por sí solos: 34 participaciones directas en gol (19 tantos y 15 asistencias) en 32 partidos entre todas las competencias.

Ese impacto inmediato lo llevó a recibir un reconocimiento mundial que hoy tiene orgullosos a los hinchas colombianos.

Whoscored lo pone en la cima del fútbol mundial

El portal especializado WhoScored incluyó a “Lucho” entre los 10 mejores jugadores del planeta y lo ubicó como el mejor extremo izquierdo del mundo, con una calificación de 7,7, gracias a su influencia ofensiva, velocidad por banda y capacidad para definir.

En ese ranking, Díaz superó a figuras como Lamine Yamal del Barcelona y Vinícius Júnior del Real Madrid, dos de los nombres más mediáticos del momento. Para Whoscored, el colombiano marcó diferencia por su constancia, desequilibrio y aporte directo en goles.

El medio también destacó a su compañero Harry Kane como el mejor futbolista del mundo en la actualidad, incluso por encima de Kylian Mbappé, lo que dimensiona aún más el nivel del equipo bávaro esta temporada.

Un colombiano que manda por la banda izquierda

Más allá de las estadísticas, Luis Díaz se ha convertido en uno de los motores del Bayern. Su explosividad, presión alta y compromiso defensivo lo han vuelto indispensable en el esquema del técnico, mientras que su química con Kane y el resto del ataque ha potenciado el juego ofensivo del club alemán.

Para Colombia, este reconocimiento confirma lo que muchos ya sabían: “Lucho” atraviesa el punto más alto de su carrera. Y en Alemania ya no lo ven solo como un refuerzo más, sino como uno de los pilares del proyecto campeón. Se espera que replique eso con la Selección Colombia en el Mundial 2026.