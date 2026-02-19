CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día

El dólar abrió caro en Colombia hoy 19 de febrero y arrancó la jornada al alza. Conoce el precio de apertura, cómo se mueve la TRM y qué podría pasar con la divisa durante el día.

Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
09:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia arrancó este miércoles 19 de febrero con tendencia alcista, marcando un nuevo movimiento en el mercado cambiario que vuelve a captar la atención de quienes siguen de cerca la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado
RELACIONADO

Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado

La divisa estadounidense abrió en $3.694,90, lo que significó un aumento de $25,69 frente a la TRM del día, ubicada en $3.669,21.

En los primeros minutos de negociación, hacia las 8:05 a.m., el dólar tocó un mínimo de $3.694 y un máximo de $3.698, con cinco transacciones registradas por un monto cercano a US$1,5 millones.

La TRM oficial para este 19 de febrero

De acuerdo con las cifras oficiales, la TRM venía de subir 11,37 pesos, equivalente a un incremento del 0,31% frente a la jornada anterior. Sin embargo, en comparación con el mismo día del año pasado, la tasa muestra una caída importante del 10,75%, lo que representa 442,17 pesos menos.

Precio del dólar en Colombia hoy, 16 de febrero: así abrió la TRM en la tercera semana del mes
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia hoy, 16 de febrero: así abrió la TRM en la tercera semana del mes

En otros frentes, el comportamiento del dólar refleja:

  • Frente al día anterior: subió 4,95 pesos (+0,14%).
  • Frente a la semana pasada: bajó 0,05% (1,8 pesos).
  • Frente al mes anterior: se redujo 0,83% (30,84 pesos).
  • Frente al inicio del año: acumula una caída del 2,34% (87,87 pesos).

Estas variaciones muestran un mercado que sigue siendo volátil, influenciado por factores internacionales y expectativas económicas internas.

¿Qué significa este movimiento para los colombianos?

Aunque el dólar abrió al alza este 19 de febrero, en el balance anual la divisa continúa más barata que en 2025, algo que beneficia a importadores y viajeros, pero que puede afectar a sectores exportadores.

ICE planea invertir más de 38.000 millones de dólares en nuevos centros de detención
RELACIONADO

ICE planea invertir más de 38.000 millones de dólares en nuevos centros de detención

Para los ciudadanos de a pie, estos cambios se sienten especialmente en productos importados, tecnología y algunos alimentos, mientras que quienes reciben ingresos en dólares ven ajustes en sus conversiones.

Los analistas recomiendan no tomar decisiones apresuradas y seguir atentos al comportamiento del mercado durante el día. El dólar, como siempre, puede cambiar de rumbo en cuestión de horas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi anuncia caída temporal del servicio: estas son las horas sin recargas ni pagos por PSE

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

Comercio

Revolución la industria capilar: Marca colombiana firma contrato exclusivo con el pelo de una famosa cantante

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras no se incluida en famoso reality internacional

La famosa habló de lo sucedido y reveló la propuesta laboral que recibió a causa de dicha decisión.

Cartagena

Artista urbano falleció tras ser atacado a tiros en un centro comercial de Cartagena: esto se sabe

Un joven que buscaba salir adelante con la música fue interceptado por hombres armados, quienes acabaron con su vida.

Luis Díaz

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal

EPS

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos