Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día

El precio del dólar en Colombia arrancó este miércoles 19 de febrero con tendencia alcista, marcando un nuevo movimiento en el mercado cambiario que vuelve a captar la atención de quienes siguen de cerca la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

La divisa estadounidense abrió en $3.694,90, lo que significó un aumento de $25,69 frente a la TRM del día, ubicada en $3.669,21.

En los primeros minutos de negociación, hacia las 8:05 a.m., el dólar tocó un mínimo de $3.694 y un máximo de $3.698, con cinco transacciones registradas por un monto cercano a US$1,5 millones.

La TRM oficial para este 19 de febrero

De acuerdo con las cifras oficiales, la TRM venía de subir 11,37 pesos, equivalente a un incremento del 0,31% frente a la jornada anterior. Sin embargo, en comparación con el mismo día del año pasado, la tasa muestra una caída importante del 10,75%, lo que representa 442,17 pesos menos.

En otros frentes, el comportamiento del dólar refleja:

Frente al día anterior: subió 4,95 pesos (+0,14%).

Frente a la semana pasada: bajó 0,05% (1,8 pesos).

Frente al mes anterior: se redujo 0,83% (30,84 pesos).

Frente al inicio del año: acumula una caída del 2,34% (87,87 pesos).

Estas variaciones muestran un mercado que sigue siendo volátil, influenciado por factores internacionales y expectativas económicas internas.

¿Qué significa este movimiento para los colombianos?

Aunque el dólar abrió al alza este 19 de febrero, en el balance anual la divisa continúa más barata que en 2025, algo que beneficia a importadores y viajeros, pero que puede afectar a sectores exportadores.

Para los ciudadanos de a pie, estos cambios se sienten especialmente en productos importados, tecnología y algunos alimentos, mientras que quienes reciben ingresos en dólares ven ajustes en sus conversiones.

Los analistas recomiendan no tomar decisiones apresuradas y seguir atentos al comportamiento del mercado durante el día. El dólar, como siempre, puede cambiar de rumbo en cuestión de horas.