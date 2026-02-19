Casos de dengue alertan en el Atlántico: van más de 500 en lo que va del 2026

El departamento del Atlántico inició la vacunación infantil contra el dengue como parte de una estrategia para frenar el incremento de casos reportados en los primeros meses de 2026.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Salud Departamental, que confirmó que el municipio de Malambo será el primero en recibir la inmunización, en el marco de una introducción escalonada de la vacuna en el territorio.

De acuerdo con las cifras oficiales, en enero y febrero se han registrado más de 550 casos de dengue en el departamento. Aunque las autoridades indican que los contagios han disminuido en un 67 % en comparación con 2025, persisten señales de alerta en algunas poblaciones donde el pico epidemiológico ha mostrado aumentos recientes.

Malambo, primer municipio priorizado para la vacuna contra el dengue

Malambo fue seleccionado como el primer municipio priorizado para la aplicación de la vacuna contra el dengue en niños. Esta decisión responde al comportamiento epidemiológico observado en la zona y forma parte de una estrategia de intervención focalizada para reducir la transmisión del virus.

Tras esta primera fase, la Secretaría de Salud Departamental informó que la vacunación continuará en otros municipios priorizados, entre ellos Soledad, Baranoa, Sabanalarga y Puerto Colombia, ampliando progresivamente la cobertura en el Atlántico.

Prevención del dengue: llamado a la comunidad en Atlántico

Además de la vacunación infantil, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para reforzar las medidas de prevención del dengue. Entre las recomendaciones principales está la eliminación de recipientes que acumulen agua, ya que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

Las autoridades reiteraron que la inmunización hace parte de un plan integral de control del dengue que combina vigilancia epidemiológica, prevención comunitaria y acciones de salud pública.