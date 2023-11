Alerta por la explosión de un vehículo en un puente fronterizo entre Estados Unidos y Canadá

Este 22 de noviembre se registró una fuerte explosión en una zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. El FBI confirmó que ya están investigando los hechos en los que al menos dos personas murieron y un oficial resultó herido.

Medios estadounidenses reportaron que el paso fronterizo en Rainbow Bridge, muy cerca de las cataratas del Niágara, fue cerrado tras la explosión del vehículo que provenía de Estados Unidos.

Luego de la detonación, agentes del FBI de Buffalo llegaron al lugar y las fuerzas estadounidenses anunciaron la disposición de agentes K-9 en cada uno de los puentes internacionales de la zona como medida de precaución, según anunció ABC News.

Entre tanto, la Oficina Federal de Investigaciones indicó a través de su cuenta de X que avanzan en la coordinación con las autoridades locales, estatales y federales para reforzar las indagaciones. El área donde se presentó la emergencia fue evacuada de inmediato.

#FBI Buffalo statement on investigation at the Rainbow Bridge: pic.twitter.com/jRaGLL8sU8

Impresionantes videos e imágenes compartidos en redes sociales dejaron ver el momento en que un vehículo, que al parecer transportaba a dos personas que cruzaban de Estados Unidos a Canadá, explotó sobre el Rainbow Bridge que conecta a Nueva York con Ontario.

En una cámara de seguridad que muestra uno de los extremos del puente se ve claramente cuando ocurre la detonación, que de acuerdo con información preliminar, habría cobrado la vida de dos personas y habría dejado a un oficial fronterizo herido.

🚨Breaking: Camera footage of vehicle suspected in terrorist attack at CAN/US border crossing. Reports of vehicle traveling at over 100mph before collision.#Ontario #OPP #RainbowBridge #explosion #Buffalo #NewYork pic.twitter.com/lZAmQtAWBs