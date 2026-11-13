Explosión por fuga de gas deja al menos 30 heridos en el área metropolitana de Buenos Aires

La perforación accidental de un caño de media presión mientras operarios realizaban labores de mantenimiento en la vía pública desencadenó una tragedia este viernes 13 de noviembre en el municipio de Lanús, en la periferia sur de Buenos Aires.

A raíz del siniestro, la justicia ordenó la captura de dos trabajadores de la concesionaria de gas natural domiciliario Metrogas que se encontraban en la escena, según confirmó a la prensa Claudio Arale, director general de Defensa Civil de la localidad.

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¿Qué se sabe sobre la explosión registrada en Lanús?

De acuerdo con la reconstrucción preliminar trazada por el funcionario, en la calle intervenían tanto cuadrillas de Metrogas como empleados de una firma tercerizada. "Evidentemente perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión", puntualizó Arale al explicar el origen de la emergencia ocurrida en horas de la mañana.

El impacto de la detonación y el posterior avance del fuego sobre viviendas, locales comerciales y vehículos deja un saldo preliminar de una víctima fatal y treinta personas lesionadas, de las cuales al menos siete revisten gravedad.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gobierno local detalló que los afectados fueron trasladados por los servicios de emergencias municipales y advirtió que las labores de rastreo continúan activas: "Aún se desconoce el paradero de dos personas que continúan siendo buscadas".

Organismos de emergencia continúan trabajando el área:

Para contener la emergencia y evacuar la zona afectada, se desplegó un amplio operativo que incluye "más de 20 dotaciones de bomberos y más de 10 ambulancias", según precisó el titular de Defensa Civil.

Mientras los equipos de socorro mantienen el perímetro despejado y buscan a los desaparecidos, la fiscalía avanza con las diligencias tras la detención de los dos empleados de la compañía de gas.