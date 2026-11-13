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Cantante murió en trágico accidente de tránsito: ¿qué se sabe?

El artista falleció en el lugar de los hechos a raíz de la gravedad de sus heridas.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 13 de 2026
04:24 p. m.
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En la escena musical de Estados Unidos hay un profundo luto debido a que murió un joven cantante.

CJ Beach, que también se destacaba como compositor, guitarrista e interpretaba rock y country, falleció el sábado 7 de noviembre de 2026, a sus 22 años.

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Después de una presentación realizada en The Salty Donkey, el cantante tuvo un trágico accidente de tránsito y su vida se apagó.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito en el que murió CJ Beach, el cantante de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que han informado las autoridades de Estados Unidos, el accidente ocurrió sobre la 1:15 de la madrugada del 7 de noviembre.

CJ Beach iba conduciendo por el condado de Wakull, pero su vehículo se salió de la vía exactamente en el sector de Rehwinkel Road y chocó contra varios árboles.

Tras lo ocurrido, el cantante de country quedó gravemente herido y, desafortunadamente, perdió la vida en el lugar de los hechos.

En medio de esa coyuntura, las autoridades locales han determinado que todo parece indicar que CJ Beach no llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero continúan tratando de determinar cuáles fueron las causas exactas del accidente.

Así fue la trayectoria musical de CJ Beach, el cantante de Estados Unidos

Aunque CJ Beach se presentaba como solista, también estaba comenzando a ganar reconocimiento en Florida por ser parte de la agrupación CJ & The Deadmen.

Además, este artista fue el creador de 'Deadmen Walking Music Festival', un espacio en el que se daban a conocer músicos independientes de los condados de Wakulla y Tallahassee.

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Algunas de sus canciones más conocidas en las plataformas musicales son:

  • 'Cigarettes'.
  • 'Blackbird'.
  • 'Up Above'.

"Es muy triste escuchar esta noticia", "mis condolencias para sus familiares", "estamos devastados", "fue el hombre más agradable que he conocido" y "descansa en paz", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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