¡Ojo a los signos de alarma! Esta es la principal causa de morbilidad materna evitable

El embarazo y el periodo posterior al parto requieren atención médica permanente, incluso cuando no se presentan molestias o síntomas evidentes. Una de las complicaciones que más preocupa a las autoridades sanitarias es la preeclampsia, una condición que puede poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé si no se identifica y trata oportunamente.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá lanzó un llamado urgente a las mujeres gestantes, personas en posparto y sus familias para reforzar los cuidados, cumplir con los controles médicos y aprender a reconocer las señales que pueden advertir una emergencia.

¿Cuál es la principal causa de morbilidad materna evitable?

La preeclampsia es una complicación que se caracteriza por un aumento importante de la presión arterial durante el embarazo y que puede afectar el funcionamiento de órganos vitales como los riñones, el hígado, el cerebro y la placenta.

Aunque suele aparecer después de la semana 20 de gestación, también puede manifestarse durante el parto e incluso después del nacimiento del bebé. Si no se detecta a tiempo, puede evolucionar hacia cuadros graves, como la eclampsia o el síndrome HELLP, que representan un riesgo importante para la salud de la madre y su hijo.

Yidney García, subsecretaria encargada de Servicios de Salud y Aseguramiento, advirtió que las celebraciones de fin de año no deben convertirse en una razón para descuidar la atención médica.

Contamos con herramientas eficaces para identificar el riesgo antes de que aparezcan complicaciones graves; actuar tempranamente puede salvar la vida de las madres y de sus bebés.

Aumentaron los casos de complicaciones hipertensivas

Las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud reflejan la dimensión de esta problemática. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 2.838 casos de morbilidad materna extrema relacionados con trastornos hipertensivos del embarazo, mientras que durante el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 2.423.

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Esto representa 415 casos adicionales frente al año anterior.

A este panorama se suma la información de la plataforma SaluData, que identifica a más de 35.900 mujeres gestantes con riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la presión arterial.

Ante estas cifras, las autoridades insisten en la importancia de adoptar hábitos saludables antes y durante el embarazo, asistir a consultas preconcepcionales y cumplir con las recomendaciones de los profesionales de salud.

Señales de alarma que no se deben ignorar

Uno de los principales llamados de las autoridades es aprender a reconocer los síntomas que pueden advertir una complicación. No se debe esperar a que las molestias desaparezcan por sí solas ni recurrir únicamente a remedios caseros.

Si una mujer embarazada o en periodo de posparto presenta alguna de las siguientes manifestaciones, debe acudir inmediatamente a la institución de salud más cercana o al punto de atención asignado por su EPS:

Dolor de cabeza intenso o persistente.

Visión borrosa, destellos luminosos o zumbidos en los oídos.

Dolor fuerte en la boca del estómago.

Sangrado vaginal o salida de líquido.

Hinchazón repentina en la cara, las manos o los pies.

Dificultad para respirar.

Presión arterial elevada.

Convulsiones o pérdida del conocimiento.

Estas señales requieren valoración médica inmediata, especialmente porque algunas complicaciones pueden avanzar rápidamente y comprometer la vida de la madre y del bebé.

Línea 137: ¿dónde pedir orientación?

Para quienes necesiten orientación sobre la atención en salud o información para acceder a los servicios de urgencias, la Secretaría Distrital de Salud dispuso la Línea 137, a través de la cual se brinda acompañamiento y direccionamiento hacia los servicios requeridos.

Asimismo, las EPS cuentan con líneas telefónicas de atención prioritaria para activar las rutas de urgencias obstétricas.