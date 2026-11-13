Coljuegos impone multa de $116 millones a famoso 'influencer' por rifas ilegales en Instagram

El creador de contenido Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, fue sancionado por Coljuegos con una multa de $116 millones por organizar y comercializar rifas a través de Instagram sin contar con la autorización exigida por la normativa colombiana.

¿Por qué Coljuegos sancionó a Javier Arias Stunt?

Según la entidad, durante la investigación se estableció que Arias Castañeda no tenía una autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas.

El procedimiento administrativo incluyó las etapas de investigación, formulación de cargos y presentación de descargos y alegatos de conclusión por parte del investigado. Una vez agotadas estas actuaciones, Coljuegos determinó imponer la sanción económica de $116 millones.

La resolución también establece que Arias no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria de la decisión, es decir, cuando esta quede en firme. La restricción se suma a la obligación de pagar la multa y los eventuales intereses moratorios.

Sin embargo, el caso no termina con esta decisión. Coljuegos informó que adelanta otros procesos administrativos contra el influenciador y aseguró que habría continuado promocionando rifas a través de sus redes sociales, pese a las actuaciones de la entidad.

Por estos hechos, la autoridad presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, contemplado en el artículo 312 del Código Penal. La denuncia busca que las autoridades competentes investiguen las posibles conductas delictivas.

¿Quién es Javier Arias Stunt y por qué es conocido en redes sociales?

Javier Arias ganó notoriedad en plataformas digitales por sus publicaciones relacionadas con motocicletas de alto cilindraje, vehículos de lujo y sorteos dirigidos a sus seguidores. Su contenido también ha estado relacionado con la exhibición de grandes sumas de dinero y bienes de alto valor.

Uno de los episodios que generó mayor atención fue su aparición en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, Antioquia, a bordo de una Tesla Cybertruck, vehículo que despertó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales.