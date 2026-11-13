¡Colombia ya le gana a Chile! Acá el VIDEO del gol

La Selección Colombia, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, se encuentra jugando un amistoso vs. la Selección de Chile.

Néstor Lorenzo tomó la decisión de darle continuidad a algunos experimentados que fueron titulares en el Mundial 2026, pero también de ver a nuevos talentos que han comenzado a ser acercados a la 'tricolor'.

Fue así como la Selección Colombia saltó al terreno de juego con Camilo Vargas en el arco; Muñoz, Sánchez, Lucumí y Velásquez en la defensa; Puerta, Lerma, Deossa y Arias en el medio campo; y Durán junto a Suárez en la delantera.

El partido inició teniendo un trámite parejo, pero la Selección de Chile, por intermedio de la pelota quieta, creó las primeras ocasiones de peligro.

Sin embargo, en el minuto 35, la 'tricolor' aprovechó un error de su rival y abrió el marcador.

VIDEO: así fue el gol con el que la Selección Colombia le está ganando 1-0 a Chile

Sobre el minuto 33, la Selección Colombia recuperó el balón en la mitad de la cancha y Luis Suárez comandó el contragolpe.

El delantero esperó a que Daniel Muñoz avanzara por la banda derecha, le entregó el balón y el lateral envió un centro a media altura.

Sin embargo, en el afán de despejar, Guillermo Maripán terminó enviando el esférico dentro de su propio arco y la afición 'tricolor' gritó el primer gol de la noche.

Colombia tendrá un amistoso más vs. Chile

El próximo amistoso que la Selección Colombia tendrá en esta fecha FIFA también será vs. Chile.

Ese partido está programado para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, en territorio chileno.

Además, como es habitual, el Canal RCN estará al lado de la Selección Colombia y transmitirá todas las emociones de ese encuentro a través de la señal principal y de la cuenta de Youtube.