CANAL RCN
Deportes

¡Colombia ya le gana a Chile! Acá el VIDEO del gol

Daniel Muñoz trató de buscar a los delanteros y el balón se desvió en un defensor chileno.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

noviembre 13 de 2026
07:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, se encuentra jugando un amistoso vs. la Selección de Chile.

Néstor Lorenzo tomó la decisión de darle continuidad a algunos experimentados que fueron titulares en el Mundial 2026, pero también de ver a nuevos talentos que han comenzado a ser acercados a la 'tricolor'.

🔴 EN VIVO | Selección Colombia 1-0 Chile en Cali: vea aquí el partido
RELACIONADO

🔴 EN VIVO | Selección Colombia 1-0 Chile en Cali: vea aquí el partido

Fue así como la Selección Colombia saltó al terreno de juego con Camilo Vargas en el arco; Muñoz, Sánchez, Lucumí y Velásquez en la defensa; Puerta, Lerma, Deossa y Arias en el medio campo; y Durán junto a Suárez en la delantera.

El partido inició teniendo un trámite parejo, pero la Selección de Chile, por intermedio de la pelota quieta, creó las primeras ocasiones de peligro.

Sin embargo, en el minuto 35, la 'tricolor' aprovechó un error de su rival y abrió el marcador.

VIDEO: así fue el gol con el que la Selección Colombia le está ganando 1-0 a Chile

Sobre el minuto 33, la Selección Colombia recuperó el balón en la mitad de la cancha y Luis Suárez comandó el contragolpe.

El delantero esperó a que Daniel Muñoz avanzara por la banda derecha, le entregó el balón y el lateral envió un centro a media altura.

Sin embargo, en el afán de despejar, Guillermo Maripán terminó enviando el esférico dentro de su propio arco y la afición 'tricolor' gritó el primer gol de la noche.

Colombia tendrá un amistoso más vs. Chile

El próximo amistoso que la Selección Colombia tendrá en esta fecha FIFA también será vs. Chile.

¡Atención, Colombia! Esta es la titular de la Selección para el partido vs. Chile
RELACIONADO

¡Atención, Colombia! Esta es la titular de la Selección para el partido vs. Chile

Ese partido está programado para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, en territorio chileno.

Además, como es habitual, el Canal RCN estará al lado de la Selección Colombia y transmitirá todas las emociones de ese encuentro a través de la señal principal y de la cuenta de Youtube.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Jesús Owono recibió el máximo castigo tras acción que provocó la muerte de Jesús de Miguel

Selección Colombia

¡Atención, Colombia! Esta es la titular de la Selección para el partido vs. Chile

Fútbol

Entrenador del Andorra avisa sobre estado de ánimo del arquero Owono: "está muy tocado"

Otras Noticias

Coljuegos

Coljuegos impone multa de $116 millones a famoso 'influencer' por rifas ilegales en Instagram

La entidad lo denunció ante la Fiscalía por la presunta continuidad de estas actividades sin autorización.

Girardot

Mayor del Ejército disparó contra presunto ladrón en establecimiento comercial de Girardot: falleció en el lugar de los hechos

El alcalde del municipio informó que, desde la oficina jurídica, van a acompañar al mayor que disparó contra el presunto delincuente.

Subsidios

Advierten a colombianos que no han reclamado dinero de este subsidio: pueden perder el beneficio

Estados Unidos

Se suspende la salida de vuelos domésticos en los EE. UU. y se evaluará el aterrizaje de vuelos internacionales

Enfermedades

¡Ojo a los signos de alarma! Esta es la principal causa de morbilidad materna evitable