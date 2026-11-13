Aumenta el número de colombianos heridos tras desplome de un edificio en Nueva York

En la tarde del viernes, 13 de noviembre, la Cancillería y el consulado de Colombia en Nueva York actualizaron la cifra de connacionales víctimas de la ‘tragedia de Brooklyn’, como fue bautizado el evento ocurrido el miércoles (11) cuando un edificio de tres plantas se desplomó en el barrio Flatbush, de Brooklyn.

“Como resultado del seguimiento permanente del Consulado y del diálogo con los familiares y las autoridades locales, se ha confirmado que el número de colombianos heridos asciende a seis: tres adultos y tres menores de edad, quienes reciben atención hospitalaria”, indicó la misión diplomática en la ciudad.

Según el último reporte de víctimas de los Bomberos de Nueva York, ocho personas fallecieron y al menos 19 resultaron heridas; lo que obligó a desplegar un operativo de rescate con 250 uniformados que, el jueves (12) en la tarde descartaron que más personas se encontraran bajo los escombros.

Cónsul de Colombia en Nueva York estuvo visitando a las víctimas del siniestro y acompañando a sus familias:

El viernes, el cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, visitó a uno de los centros médicos en los que se encuentran los connacionales que resultaron heridos.

E indicó que la misión diplomática en la ciudad “sigue de cerca las condiciones de cada uno de los afectados y se encuentra en comunicación permanente con sus familias y las autoridades locales”.

El día anterior, Louis informó que entre las víctimas fatales de la tragedia de Brooklyn se encuentran tres colombianos: un adulto y dos menores de edad. De momento, se desconocen detalles adicionales.

¿Qué pudo haber causado el desplome del edificio en el barrio Flatbush?

La causa del desplome es aún motivo de investigación entre las autoridades neoyorquinas; sin embargo, el Departamento de Edificios informó que en el lote vecino se adelantaba una obra de excavación.

Las cinco empresas responsables del proyecto ya fueron identificadas y, de acuerdo con el alcalde, Zohran Mamdani, se investiga un centenar de proyectos en los que están involucradas. "Si hay alguna persona o empresa que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, le exigiremos todas las responsabilidades", señaló.