Advierten a colombianos que no han reclamado dinero de este subsidio: pueden perder el beneficio

La administración distrital de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Bienestar Social, emitió un llamado urgente dirigido a los ciudadanos inscritos en el programa Colombia Mayor.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 4.756 adultos mayores aún no han retirado la transferencia económica correspondiente al ciclo actual, por lo que las autoridades recordaron que el plazo límite improrrogable vence este viernes 13 de noviembre de 2026.

Esta ayuda monetaria representa un soporte fundamental para miles de hogares y personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad que no cuentan con una mesada pensional. Por esta razón, el incumplimiento en el retiro de los recursos dentro de las fechas establecidas por Prosperidad Social conlleva sanciones administrativas que pueden afectar la continuidad del beneficio.

Avisan a colomnbianos que podrían perder el subsidio

Según los lineamientos operativos de Prosperidad Social, la acumulación de tres ciclos consecutivos sin efectuar el cobro del subsidio constituye una causal directa para la suspensión temporal o definitiva del programa.

Las autoridades aclararon que dejar de cobrar un único periodo no genera la pérdida automática del incentivo; sin embargo, acumular tres giros pendientes pone en riesgo la permanencia del beneficiario en las bases de datos activas de Colombia Mayor.

Ante este panorama, la Secretaría de Bienestar Social instó a los adultos mayores o a sus redes de apoyo a acudir de inmediato a los puntos de pago autorizados en Cali antes de que finalice la jornada del 13 de noviembre.

Para aquellos beneficiarios que presenten dudas sobre su estado en el programa, dificultades de movilidad o inquietudes respecto a los puntos de pago habilitados, la Alcaldía de Cali dispuso diversos canales de comunicación oficiales: