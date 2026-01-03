Explosiones sacuden Caracas y obligan a desalojar el Fuerte Tiuna

Los estruendos, acompañados por sonidos similares al sobrevuelo de aeronaves, llevaron al desalojo del complejo militar Fuerte Tiuna y provocaron fallas en el servicio eléctrico en zonas cercanas. Los hechos ocurren en medio de una creciente tensión internacional tras recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles acciones militares contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas no han entregado aún un reporte oficial detallado.

Explosiones en Caracas durante la madrugada

Alrededor de las 2:00 de la madrugada (hora local), periodistas y residentes de Caracas reportaron fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad. Los estallidos se sintieron principalmente en sectores del sur y el este de la capital venezolana, generando pánico entre la población y una ola de reportes en redes sociales.

Imágenes compartidas por usuarios, cuya veracidad aún no ha sido confirmada, muestran grandes incendios y columnas de humo visibles desde varios puntos de la ciudad. Aunque no se ha determinado con precisión el origen exacto de las explosiones, los testimonios coinciden en la magnitud de los estruendos.

Desalojan el complejo militar Fuerte Tiuna

Uno de los puntos donde se escucharon las detonaciones más fuertes fue el complejo militar Fuerte Tiuna, considerado una de las instalaciones estratégicas más importantes del país. Tras las explosiones, se ordenó el desalojo preventivo del lugar, mientras equipos de seguridad evaluaban la situación.

Habitantes de sectores aledaños informaron que, poco después de los estallidos, se registró una interrupción del servicio de energía eléctrica. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuándo se restablecerá el suministro ni si los daños afectaron infraestructuras clave.

Reportes de impactos en el Aeropuerto de Higuerote

Además de los hechos en Caracas, se reportaron posibles impactos en el Aeropuerto de Higuerote, ubicado en el estado Miranda. Sin embargo, hasta ahora no se conocen detalles oficiales sobre daños materiales ni sobre una eventual afectación a las operaciones aéreas.

Las autoridades aeroportuarias no han emitido comunicados que confirmen cierres o cancelaciones de vuelos, por lo que la información continúa en verificación.

Tensión política y contexto internacional

Los estallidos ocurren en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Días atrás, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su gobierno había destruido una zona de atraque utilizada presuntamente por embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.

Trump también afirmó que los días de Nicolás Maduro en el poder “están contados”, declaraciones que han elevado la preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto.

Por su parte, Maduro se mostró confiado en una entrevista reciente, asegurando que “el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso de todos nuestros territorios”.

Washington acusa al mandatario venezolano de liderar una red de narcotráfico, acusaciones que el gobierno de Caracas rechaza, señalando que se trata de una estrategia para derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras del país.

Noticia en desarrollo

Hasta el momento, no se ha confirmado si las explosiones dejaron víctimas o daños estructurales de gran magnitud. Las autoridades venezolanas no han emitido un informe oficial completo, mientras la población permanece en alerta.

Esta es una noticia en desarrollo, y Noticias RCN continuará informando con actualizaciones verificadas a medida que se conozcan nuevos detalles.