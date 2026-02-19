Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial

El arribo de James Rodríguez a la MLS sigue generando conversación en el entorno del fútbol. Esta vez fue el propio director deportivo del Minnesota United quien habló sin rodeos sobre el fichaje del colombiano y su impacto inmediato en el club.

Manny Lagos destacó su talento, celebró su llegada, pero también dejó una reflexión que no pasó desapercibida: considera que el mediocampista priorizó su preparación para el Mundial 2026 calificándolo como “egoísta”.

En el videopodcast oficial del equipo, Lagos explicó que la negociación con James estuvo marcada por un objetivo claro: llegar en ritmo competitivo a la cita orbital con la Selección Colombia. “Quiere estar en un buen ambiente, en un buen club, con valores y un sistema que crea en sus capacidades”, afirmó el directivo, subrayando que el futbolista busca potenciar su rendimiento colectivo antes de la Copa del Mundo.

James Rodríguez y su rol en Minnesota United

Más allá de la controversia por sus declaraciones, Lagos fue enfático en que el club está ilusionado con el aporte del ’10’. Lo definió como un jugador especial, con visión privilegiada, remate de media distancia y capacidad para romper líneas con sus pases. “Es un verdadero número 10”, insistió, en referencia a un perfil creativo que, según su lectura, vuelve a ganar protagonismo en el fútbol moderno.

Tiene grandes pases, le encanta anotar de media distancia, rompe líneas con sus entregas y la gran pregunta es si hará recorridos a lo largo del campo cuando no tengan la pelota y no hay duda de ello. Creo que está en una forma increíble, pero ha perdido un paso en estos términos: Presionar y recuperar. Pero cuando se trata de su fase ofensiva es emocionante porque le encanta anotar, dijo.

El dirigente también abrió el debate sobre la posición ideal del colombiano. Explicó que el entrenador Cameron Knowles podría utilizarlo como mediapunta clásico, extremo derecho con perfil hacia adentro o incluso como segundo delantero en un 4-4-2, por detrás de Yeboah.

Sin embargo, Lagos fue sincero al analizar su presente físico. Reconoció que lo ve en buena forma, pero deslizó que podría no estar para disputar los 90 minutos en cada partido.

“Tal vez salga desde el banco. Puede ser un gran revulsivo cuando el rival esté más desgastado”, explicó, dejando abierta la posibilidad de un manejo progresivo de cargas.

Minnesota United y la preparación de James al Mundial 2026

Uno de los puntos más llamativos fue cuando el director deportivo calificó como “un poco egoísta” la intención del jugador de usar estos meses como preparación directa al Mundial 2026.

Aclaró que se trató de una conversación transparente entre las partes y que el club también obtuvo beneficios, incluido un acuerdo con opción de extender su permanencia hasta final de temporada.

En el análisis final, el mensaje del directivo fue claro: James aporta calidad diferencial en ataque, pero el desafío será su compromiso en la fase defensiva, especialmente en presión y recuperación.

“Quiere prepararse los próximos cuatro meses para el Mundial, eso es un poco egoísta de su parte, por cierto. No es que todo esto sea para el club. Pero fue una conversación entre las partes donde también quedó establecido que tenemos la opción de tenerlo hasta fin de año”, concluyó.