Polémica por recursos para Córdoba: UNGRD no explicó en qué están comprometidos $2,6 billones ‘disponibles’

La discusión sobre los recursos para atender la emergencia en Córdoba escaló a un nuevo nivel luego de que la Contraloría señalara que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no tuvo claridad para explicar en qué están comprometidos $2,6 billones del presupuesto general que podrían tener posibilidad de destinarse a la atención de la crisis.

El pronunciamiento se produjo en respuesta a un llamado del Gustavo Petro sobre el manejo de los recursos.

El Contralor precisó que no se está planteando trasladar fondos de otras emergencias para cubrir la situación en Córdoba, sino revisar con detalle qué partidas efectivamente están comprometidas y cuáles podrían estar disponibles.

La Contraloría halló recursos del PGN para emergencias

“Quiero hacer una claridad frente a un llamado que hizo el presidente de la República. Considero que de pronto no le informaron bien sobre este tema”, dijo el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.

Explicó que el análisis de la Contraloría identificó un monto cercano a los $2,6 billones dentro del presupuesto general que requiere una revisión minuciosa para determinar su estado real.

El hallazgo no busca desfinanciar otras regiones afectadas por emergencias, sino en ejercer control fiscal para garantizar que los recursos públicos se ejecuten de manera eficiente y oportuna.

Para la Contraloría, la transparencia en la información es clave en un contexto donde las necesidades humanitarias exigen respuestas rápidas y coordinadas.

UNGRD no entregó información de los ‘compromisos’ de los $2,6 billones

El contralor reveló que sostuvo una reunión con la UNGRD y funcionarios técnicos de la entidad para revisar la situación presupuestal. Sin embargo, indicó que durante ese encuentro no se entregó información suficiente que permitiera establecer con precisión el destino de los $2,6 billones identificados.

Estamos pendientes de que nos entreguen la información porque en esa reunión no tuvieron claridad para brindarnos todos los detalles.

La falta de datos concretos genera inquietud en el ente de control, que busca determinar si existen recursos que puedan disponerse de manera inmediata para enfrentar la emergencia en Córdoba, sin afectar otras obligaciones ya adquiridas.

El punto central de la controversia radica en definir qué parte del presupuesto está efectivamente comprometida mediante contratos, convenios u obligaciones legales, y qué proporción podría reasignarse.