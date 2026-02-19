Revelan cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro en 2026 y cómo comprar vivienda sin cuota inicial

Comprar vivienda en Colombia podría ser más fácil en 2026. El estatal Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una de sus medidas más ambiciosas que es permitir que los afiliados financien hasta el 100 % del valor del inmueble, sin cuota inicial, siempre que cumplan con los requisitos de afiliación y evaluación financiera.

La entidad explicó que este beneficio aplicará para vivienda nueva o usada y estará disponible desde el segundo semestre del año. La idea es eliminar una de las principales barreras para las familias que es reunir el dinero de la cuota inicial.

¿Cuánto presta el FNA en 2026 para vivienda?

Con el nuevo esquema, el FNA podrá cubrir la totalidad del valor de la primera vivienda, algo que antes no era posible.

Tradicionalmente, la entidad financiaba hasta el 90 %, lo que obligaba a los compradores a poner al menos el 10 % de su bolsillo.

Ahora, además del crédito al 100 %, el Fondo también mantiene otras líneas como compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoras habitacionales y arrendamiento con opción de compra (leasing).

Eso sí, el monto final del préstamo no es igual para todos. Depende de variables como ingresos mensuales, capacidad de pago, tipo de vivienda (VIS, VIP o No VIS), plazo del crédito y modalidad elegida (pesos o UVR). Todo pasa por un estudio financiero que define cuánto puede prestar realmente la entidad.

Requisitos y pasos para solicitar el crédito

Primero, el interesado debe ingresar al simulador oficial del FNA, disponible en la sección Vivienda de su portal. Allí puede elegir entre calcular el crédito por “Ingreso mensual” o por “Valor de la vivienda”, dependiendo de si ya tiene definido el inmueble.

Luego se completan datos como tipo de vivienda, plazo, sistema (UVR o pesos) y posible aplicación a subsidios como Mi Casa Ya. En segundos, el sistema muestra cuotas aproximadas y escenarios de financiación.

Para avanzar con la solicitud formal, es obligatorio estar afiliado al FNA, ya sea mediante cesantías o ahorro voluntario pignorable (que queda como garantía del crédito). Después, se crea un usuario, se diligencia el formulario en línea y se cargan los documentos requeridos.

El tiempo promedio de aprobación ronda los 75 días, aunque puede agilizarse con cita presencial o a través de la línea 01 8000 52 7070.