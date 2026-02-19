Causas desconocidas que pueden generar migraña, según los expertos

La migraña es un dolor de cabeza que puede causar dolor pulsátil intenso o una sensación en un solo lado de la cabeza. Usualmente esta también va acompañada por otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad extrema a la luz y a los sonidos fuertes.

Según expertos de Mayo Clinic, las causas exactas que generan migraña todavía no se comprenden en su totalidad. No obstante, se ha identificado que la genética y otros factores ambientales pueden desempeñar un papel importante.

¿Qué desencadena la migraña?

Los cambios hormonales son un factor trascendental para que una persona genere migraña ya que la fluctuación en los niveles de estrógeno puede desencadenar dolores de cabeza. En las mujeres esto suele ocurrir días previos a los períodos menstruales, durante el embarazo y la menopausia. Así mismo, el uso de medicamentos hormonales puede llegar a empeorar los síntomas.

El consumo de alcohol, especialmente el vino, y la cafeína han estado asociados con la exacerbación de los síntomas. Por otra parte, los estímulos sensitivos como las luces brillantes o parpadeantes, los sonidos fuertes y los olores también pueden desencadenar estos dolores.

Otros factores que pueden desencadenar migraña pueden ser la falta de sueño, el esfuerzo físico intenso, los cambios climáticos, medicamentos, alimentos salados y con aditivos también se encuentran relacionados.

¿Cuándo se debe acudir al médico?

Según los expertos, se debe acudir, de manera urgente, al servicio médico cuando un dolor de cabeza es abrupto como un trueno, se presenta fiebre, confusión, rigidez en el cuello, convulsiones o visión doble.

También se debe acudir a los especialistas cuando el dolor de cabeza se presenta después de un golpe o realizar movimientos que requieran de un mayor esfuerzo.

¿Cuándo se presenta un ataque de migraña?

Según Mayo Clinic, una migraña suele durar de 4 a 72 horas si no se trata de manera oportuna. Durante un ataque de migraña se pueden presentar algunos síntomas como dolor a un lado de la cabeza, dolor que palpita, sensibilidad a la luz, náuseas y vómitos.