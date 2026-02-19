“Una mujer casada no”: Manuela tiene fuerte enfrentamiento con Beba en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia han protagonizado una jornada llena de giros inesperados ya que el ‘Jefe’ ha decidido implementar distintas estrategias para desequilibrar el ambiente y generar caos e incertidumbre.

Las disputas entre varios jugadores ya se han llevado la atención por parte de miles de fanáticos. Este ha sido el caso de Manuela Gómez y Beba de la Cruz, quienes se enfrentaron en la más reciente jornada de nominación por asuntos personales.

¿Qué pasó entre Manuela y Beba en La Casa de los Famosos?

No cabe duda de que la actividad de las etiquetas exacerbó las confrontaciones en la competencia a horas de que se viviera la nueva jornada de nominación. Este fue el caso de Manuela ya que cuestionó a Beba por sus más recientes conductas con varios de sus compañeros y recordó que es una “mujer casada”.

“A mí me parece que una mujer casada no se debe comportar de esa manera como se veía en esa tremenda confianza con Jay. Donde yo fuera una mujer casada, no me comportaría así con ningún hombre. Si eres una mujer casada, debes manejar tu compostura”, explicó Gómez.

Así mismo, habló sobre su cercanía con Nicolás Arrieta ya que dejó claro que su vínculo con el creador de contenido corresponde a una amistad que se ha visto influenciada por diferentes chanzas. No obstante, aclaró que también ha basado su cercanía en el respeto, pues hizo saber que varias actitudes podrían incomodar a su pareja sentimental.

Cabe recordar que Alexa Torres también sostuvo un serio enfrentamiento con Beba sobre las mismas razones ya que la creadora de contenido señaló la conducta de su compañera con otros hombres.

Melissa Gate volverá a La Casa de los Famosos

Por otro lado, los más fieles fanáticos del exitoso reality del Canal RCN han manifestado su gran emoción tras conocerse el anuncio que confirmó el regreso de Melissa Gate, quien se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Aunque no se conoce con exactitud las labores que desempeñará la famosa en la competencia, los fanáticos manifestaron su incertidumbre al ver el encuentro entre la creadora de contenido y Alexa.