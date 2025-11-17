Exprimera ministra de Bangladés fue condenada a muerte por reprimir las protestas en su contra

La exprimera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, fue sentenciada a muerte por el tribunal de Daca, en una resolución que marca un giro dramático para la política del país y llega justo cuando la nación asiática, con más de 170 millones de habitantes, se prepara para celebrar elecciones legislativas en solo tres meses.

La decisión, descrita por el jefe del gobierno interino Muhammad Yunus como “un veredicto histórico”, reavivó tensiones internas y abrió un nuevo capítulo en la relación diplomática con India.

El juez Golam Mortuza Mozumder explicó que “todos los elementos (…) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos” y que el tribunal había decidido imponer “una sola pena, la pena de muerte”.

Hasina, de 78 años, fue declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios que precipitaron su caída en 2024, una violencia que dejó al menos 1.400 muertos, según cifras de la ONU.

¿Qué dijo la exprimera ministra sobre su condena?

La exmandataria no estuvo presente en el juicio: huyó en helicóptero a India durante el verano de 2024. Desde su exilio, rechazó categóricamente las acusaciones.

Tras conocer la sentencia, aseguró en un comunicado que las decisiones adoptadas en su contra responden a motivaciones políticas: “Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático”.

El fallo también condena a muerte al exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, igualmente refugiado en India. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladés exigió a Nueva Delhi la extradición “inmediata” de ambos. Pero, la cancillería india se limitó a declarar que había “tomado nota del veredicto pronunciado”.

La ONU dijo que es una decisión importante para las víctimas, pero se opuso a la pena capital:

La ONU calificó la sentencia como “un momento importante para las víctimas”, aunque reiteró su oposición absoluta a la pena capital. “Lamentamos (…) la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias”, expresó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Sheikh Hasina, que gobernó Bangladés durante 15 años, fue hallada culpable de múltiples delitos vinculados con crímenes contra la humanidad, entre ellos incitación y orden directa de asesinatos.