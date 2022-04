“ONU no ha tomado acciones en el problema con Rusia”: Ban Ki-Moon

El exsecretario general de las Naciones Unidas envió un fuerte mensaje este 29 de abril, refiriéndose a las acciones que ha implementado la ONU frente al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania desde hace más de dos meses.

En una declaración hecha desde Colombia, el diplomático surcoreano recalcó que faltan acciones a nivel mundial para frenar la guerra, y aseguró que no se trata de una “falta de poder ni de recursos”, pues se puede hacer mucho más desde los diferentes países miembros de la Asamblea General.

“Los ucranianos merecen todo el soporte de la comunidad internacional, no es falta de recursos, no es falta de poder, podemos hacer mucho más. Lo que están haciendo en este momento los norteamericanos y los europeos es que están usando el presupuesto que tienen para el clima, eso no debería ser así. Deberían atender todas las crisis al mismo tiempo”, aseguró el exsecretario.

Además, enfatizó en la falta de acciones que ha tenido la ONU para frenar la guerra, resaltando que el problema creció generando un gran impacto político en la gente, en los civiles y en los demás países.

Las Naciones Unidas no han tomado acciones en el problema con Rusia. Es un problema que ha ido creciendo y en el camino la Asamblea de Naciones Unidas no ha logrado tener un consenso para una resolución que pueda ayudar a tomar el poder en Ucrania.

Ban Ki-Moon agregó que las Naciones Unidas se tomaron más de diez días para revisar la situación en Ucrania, lo que generó un impacto político impresionante para la gente.

Naciones Unidas no ha logrado parar inmediatamente lo que está pasando.

Ataque en Ucrania durante visita de la ONU

Este viernes, Rusia confirmó que bombardeó Kiev con misiles "de alta precisión", durante la visita a la capital ucraniana del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En dicho ataque murió la productora y periodista Vera Gyrych, de la emisora financiada por Estados Unidos Radio Free Europe/Radio Liberty, después de que su vivienda recibiera el impacto de un misil.

En su comunicado, el Ministerio de Defensa ruso indicó que lanzó un ataque aéreo de "alta precisión de largo alcance" contra los talleres de la empresa espacial y de fabricación de misiles Artyom.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgió una respuesta global más firme al ataque del jueves, ocurrido después de sus conversaciones con Guterres.