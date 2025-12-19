Acercarse a la Fontana di Trevi tendrá un costo a partir del 2026

El cobro por acceder a monumentos emblemáticos se ha convertido en una práctica cada vez más común en Italia. En el 2023, el Panteón —una iglesia instalada en un antiguo templo romano— comenzó a exigir un pago de cinco euros a los visitantes, y en el 2024 Venecia puso en marcha una tasa turística durante los periodos de mayor afluencia. Estas medidas buscan regular la presión del turismo masivo y obtener recursos para las ciudades más visitadas del país.

Roma seguirá el mismo camino con uno de sus mayores atractivos. A partir de febrero, los turistas deberán pagar dos euros para acceder a la zona más cercana de la Fontana di Trevi, una decisión que, según el Ayuntamiento, permitirá recaudar alrededor de 6,5 millones de euros al año. El anuncio fue realizado el viernes por el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri.

RELACIONADO Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros

Otros cinco atractivos turísticos cobrarán una entrada de cinco euros cada uno:

La fuente, ubicada en una plaza pública, podrá contemplarse de forma gratuita desde cierta distancia. No obstante, el acceso directo quedará limitado a quienes cuenten con entrada, mientras, los únicos con acceso gratuito serán los residentes de la ciudad eterna.

La Fontana di Trevi es solo uno de los espacios turísticos que empezarán a cobrar la entrada de turistas en la capital italiana. “A partir del 1 de febrero introducimos una entrada de pago para seis sitios” de la capital italiana, declaró Gualtieri. En los otros cinco lugares, el costo de acceso será de cinco euros.

La ciudad ya había contemplado la manera de ejercer un control en la fuente más famosa de todas:

La elevada afluencia de visitantes ha sido determinante en la decisión. Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre, cerca de nueve millones de turistas se concentraron en la zona situada justo frente a la fuente, lo que representa una media diaria de 30.000 personas, indicó el alcalde.

La alcaldía ya había manifestado su intención de regular este entorno debido a la saturación constante y a la frecuente presencia de ladrones.