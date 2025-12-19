Estados Unidos comenzó poderosa operación militar: “Cazamos y matamos enemigos”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que a primera hora de este viernes 19 de diciembre, se desplegó la operación Ataque de Ojo de Halcón en Siria.

“Este no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cejará en la defensa de nuestro pueblo”, afirmó.

Golpe de ISIS dejó dos soldados asesinados

El despliegue responde al ataque efectuado por ISIS (Estado Islámico) contra las fuerzas norteamericanas en Palmira, ocurrido el sábado 13 de diciembre. Hegseth amenazó al decir que si alguien ataca Estados Unidos, será “cazado” y asesinado sin piedad.

“Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo”, concluyó con el anuncio. La ofensiva de Estado Islámico resultó con el homicidio de dos soldados y un civil (ejercía como traductor). Además, tres uniformados quedaron gravemente heridos.

Atacados más de 70 objetivos

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump no se guardó nada y aseguró que iba a haber consecuencias: “Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables”.

La respuesta no tardó y horas después del anuncio de Hegseth, el Pentágono informó que atacó a más de 70 objetivos, con el apoyo de las fuerzas jordanas. El Comando Central enfatizó que se emplearon más de 100 municiones contra un escondite de armamento.

El origen del Estado Islámico es relativamente reciente, remontándose a 2014. Algunos de sus primeros miembros eran provenientes de Al Qaeda, el grupo detrás del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Los ataques terroristas atribuidos son el ocurrido el 13 de noviembre de 2015 en París, los dos de 2016 en Bruselas, el tiroteo en Orlando ese mismo año y el más reciente de 2025 en Nueva Orleans.