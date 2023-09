¿Quiere trabajar en Estados Unidos? Extienden permiso laboral para inmigrantes

Muchos ciudadanos sueñan con irse a los Estados Unidos a cumplir su sueño americano. Esto, debido a que la economía de ese país es buena y permite a quienes laboran allí tener una mejor calidad de vida, además de poder adquisitivo.

Aunque entrar legalmente al país norteamericano es bastante complejo, puesto que requiere de una visa para ingresar, existe un documento que permite a los extranjeros laborar en Estados Unidos. Se trata del Documento de Autorización de Empleo (EAD), un papel que los ciudadanos deben presentar a sus empleadores para poder laborar en ese territorio.

Inicialmente, este permiso tenía una vigencia de dos años. Sin embargo, hace algunos meses el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que ahora se extenderá este período.

Según la USCIS, ahora los permisos pasarán a ser de cinco años. “El aumento del período de validez reducirá la frecuencia con la que los no ciudadanos deben solicitar la renovación de su autorización de trabajo. Se prevé que esto también reducirá la carga de trabajo asociada y los tiempos de procesamiento, lo que permitirá a USCIS concentrar esfuerzos en el número de casos de autorización de trabajo inicial”.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso para trabajar en Estados Unidos?

Cabe mencionar que quienes necesitan solicitar este permiso son aquellas personas que están autorizadas para trabajar en Estados Unidos a base de estatus de inmigrante o circunstancias, (por ejemplo, asilado, refugiado, o No Inmigrante U). Además, que necesitan evidenciar su autorización de empleo y aquellos que tienen un estatus de No Inmigrante que les permite estar en Estados Unidos, pero no les permite trabajar en el país sin antes de pedir una autorización de empleo de USCIS (como, por ejemplo, un estudiante con visa F-1 o M-1).

Es necesario tener presente que, para obtener este permiso de trabajo, los interesados deben presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el aumento temporal está disponible si el solicitante es un ciudadano de renovación elegible con una solicitud pendiente, que presentó su petición de renovación del Formulario I-765, ya sea:

Antes del 4 de mayo de 2022 y su extensión automática de 180 días ha vencido desde entonces.

Antes del 4 de mayo de 2022 y su extensión automática de 180 días aún no ha vencido.

Entre el 4 de mayo de 2022 y el 26 de octubre de 2023, inclusive.

Si el ciudadano presentó su solicitud de renovación del Formulario I-765 después del 26 de octubre de 2023, le aplicará el período normal de extensión automática de 180 días.