Ocho personas murieron tras una grave explosión en planta industrial de China

Al menos ocho personas murieron tras una explosión registrada en una fábrica bioquímica en el norte de China, según informaron medios estatales este domingo.

El incidente ocurrió en la mañana del sábado en una empresa de biotecnología identificada como Jiapeng, ubicada en el condado de Shanyin, en la provincia de Shanxi, a unos 400 kilómetros al oeste de Pekín.

En un primer reporte, la agencia oficial Xinhua había señalado que el hecho dejó siete personas fallecidas y una más desaparecida.

Posteriormente, la misma agencia actualizó el balance e indicó que el número de víctimas mortales ascendió a ocho. Además, informó que el representante legal de la compañía fue detenido en el marco de las primeras acciones tras la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades locales conformaron un equipo especial para investigar las causas de la explosión y establecer posibles responsabilidades por lo ocurrido en esta planta del sector bioquímico.

Los accidentes industriales no son infrecuentes en China, donde en distintas ocasiones se han presentado emergencias de gran magnitud en fábricas y complejos manufactureros, lo que ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad laboral y los controles en este tipo de instalaciones.

Tragedia en India por falla en atracción mecánica

Una jornada festiva en la tradicional feria de Surajkund, en Faridabad, India, terminó en tragedia tras el colapso de una atracción mecánica conocida como “martillo”, una de las más concurridas del evento.

El accidente ocurrió hacia las 6:15 de la tarde, en un momento de alta afluencia de visitantes. De acuerdo con los reportes oficiales, la estructura comenzó a mostrar fallas y movimientos inusuales antes de desplomarse de forma repentina mientras transportaba a decenas de personas.

El balance preliminar confirmó la muerte de un hombre y al menos 13 personas heridas, varias de ellas con lesiones provocadas por el impacto de piezas metálicas.