CANAL RCN
Internacional

Ocho personas murieron tras una grave explosión en planta industrial de China

De acuerdo con la información oficial, las autoridades locales conformaron un equipo especial para investigar las causas de la explosión y establecer posibles responsabilidades por lo ocurrido.

Siete niños y dos adultos murieron en trágica explosión de un cilindro de gas en Caracas, Venezuela
Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
11:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos ocho personas murieron tras una explosión registrada en una fábrica bioquímica en el norte de China, según informaron medios estatales este domingo.

China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas
RELACIONADO

China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas

Grave explosión en China dejó ocho muertos

El incidente ocurrió en la mañana del sábado en una empresa de biotecnología identificada como Jiapeng, ubicada en el condado de Shanyin, en la provincia de Shanxi, a unos 400 kilómetros al oeste de Pekín.

En un primer reporte, la agencia oficial Xinhua había señalado que el hecho dejó siete personas fallecidas y una más desaparecida.

Posteriormente, la misma agencia actualizó el balance e indicó que el número de víctimas mortales ascendió a ocho. Además, informó que el representante legal de la compañía fue detenido en el marco de las primeras acciones tras la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades locales conformaron un equipo especial para investigar las causas de la explosión y establecer posibles responsabilidades por lo ocurrido en esta planta del sector bioquímico.

Los accidentes industriales no son infrecuentes en China, donde en distintas ocasiones se han presentado emergencias de gran magnitud en fábricas y complejos manufactureros, lo que ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad laboral y los controles en este tipo de instalaciones.

Tragedia en India por falla en atracción mecánica

Una jornada festiva en la tradicional feria de Surajkund, en Faridabad, India, terminó en tragedia tras el colapso de una atracción mecánica conocida como “martillo”, una de las más concurridas del evento.

Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó
RELACIONADO

Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó

El accidente ocurrió hacia las 6:15 de la tarde, en un momento de alta afluencia de visitantes. De acuerdo con los reportes oficiales, la estructura comenzó a mostrar fallas y movimientos inusuales antes de desplomarse de forma repentina mientras transportaba a decenas de personas.

El balance preliminar confirmó la muerte de un hombre y al menos 13 personas heridas, varias de ellas con lesiones provocadas por el impacto de piezas metálicas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gaza

Dirigente de Hamás aseguró que el movimiento no renunciará a sus armas

India

Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó

Venezuela

Parlamento venezolano discutirá amnistía general para opositores y chavistas

Otras Noticias

Super Bowl

¿A qué hora será el show de entretiempo con Bad Bunny en el Super Bowl?

Este domingo se disputará el Super Bowl con un show de entretiempo que seguramente pasará a la historia.

Bogotá

Sabores del Pacífico en Bogotá: llega a la capital Alimentarte Food Festival 2026

Ocho cocineros ancestrales llegan a Bogotá: el secreto que trae Alimentarte Food Festival 2026.

Enfermedades

Cáncer de colon: ¿se está convirtiendo en el más mortal entre adultos jóvenes?

Cartagena

Cartagena atiende emergencias en la Avenida Santander tras el impacto del nuevo frente frío

Trabajo

Estas son las personas que deben actualizar el RUT para este año 2026: multas serán grandes