Sabores del Pacífico en Bogotá: llega a la capital Alimentarte Food Festival 2026

Bogotá se prepara para recibir una de las experiencias culinarias más exquisitas del país.

El Alimentarte Food Festival 2026 confirmó que, para su nueva edición, el Pacífico colombiano será la región invitada de honor.

Este evento, que fusiona la solidaridad con la alta cocina, transformará el norte de la capital en un epicentro de cultura, biches y sancocho de pescado, permitiendo que los bogotanos conecten con los saberes ancestrales de nuestras costas.

El encuentro gastronómico se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos: el 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2026.

El escenario elegido es el emblemático Parque El Country, ubicado en la localidad de Usaquén (Avenida Calle 127 #11D-90). Bajo la organización de la Fundación Corazón Verde, este festival busca no solo deleitar el paladar de más de 40.000 asistentes proyectados, sino también recaudar fondos para programas sociales, uniendo a la ciudadanía en torno a una mesa diversa y solidaria.

Agenda gastronómica en el Parque El Country: más de 100 propuestas

La oferta para este año es ambiciosa y variada. Los visitantes podrán recorrer un circuito que integra a más de 100 propuestas gastronómicas, que van desde los restaurantes más prestigiosos de Bogotá hasta conceptos innovadores de cocina de autor.

Además, el festival ha destinado una zona exclusiva para cerca de 40 emprendimientos emergentes, consolidándose como una plataforma vital para la economía creativa y el fortalecimiento del talento local en el sector de alimentos y bebidas.

Alimentarte no es solo un evento local; su relevancia lo sitúa en la red de festivales más prestigiosos de Latinoamérica. Al compartir estándares con eventos como Ñam de Chile o Masticar de Argentina, la edición 2026 en Usaquén promete una logística impecable y un mercado gastronómico donde se podrán adquirir insumos orgánicos y productos artesanales directamente de sus productores, fomentando el comercio justo y la visibilidad de la despensa nacional.

El Pacífico colombiano: ocho cocineros tradicionales en el corazón de Bogotá

El gran atractivo de esta edición es la inmersión en la identidad del litoral. Por primera vez en este formato, ocho cocineros y cocineras tradicionales viajarán directamente desde el territorio pacífico para compartir sus recetas secretas en la capital.

Este espacio exclusivo permitirá a los asistentes descubrir técnicas de cocción ancestrales, el uso de hierbas de azotea y la preparación auténtica de mariscos y pescados que definen el patrimonio inmaterial de Colombia.

La participación de estos embajadores del sabor busca reconocer el valor cultural de la cocina de región y promover un intercambio de saberes.

Desde el tradicional arroz de guapi hasta los refrescantes jugos de borojó y chontaduro, el festival será una ventana única para entender por qué la gastronomía del Pacífico es considerada una de las más ricas y complejas del mundo.

La cita es en el Parque El Country, un espacio al aire libre ideal para disfrutar en familia de la mejor música y gastronomía del país.