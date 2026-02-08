Dirigente de Hamás aseguró que el movimiento no renunciará a sus armas

Un alto dirigente de Hamás aseguró que el movimiento islamista palestino no está dispuesto a abandonar las armas ni a aceptar ningún tipo de control extranjero sobre la Franja de Gaza, en medio de los debates internacionales sobre el futuro del territorio tras el más reciente cese el fuego.

Se trata de Jalid Meshal, exjefe del buró político del grupo y actual responsable de su oficina en la diáspora, quien intervino el domingo en una conferencia realizada en Doha.

Allí defendió que el armamento del movimiento forma parte esencial de lo que calificó como la “resistencia” palestina frente a Israel.

Durante su intervención, Meshal rechazó de forma tajante los llamados al desarme impulsados por Israel y Estados Unidos.

A su juicio, cuestionar la legitimidad de la resistencia armada o de quienes han participado en ella es algo que no puede ser aceptado.

Sostuvo además que, mientras exista lo que considera una ocupación, la resistencia seguirá siendo, en su visión, un derecho de los pueblos.

Sus declaraciones se producen en un momento clave del proceso político y militar en Gaza. Tras el alto al fuego del 10 de octubre, el plan promovido por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin definitivo a la guerra entre Israel y Hamás entró a mediados de enero en una segunda etapa.

Esta fase contempla, entre otros puntos, el desarme del grupo islamista y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio.

Sin embargo, Hamás ha marcado el tema de sus armas como una línea roja, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que estas queden bajo control de una futura autoridad palestina.

De acuerdo con fuentes israelíes, el movimiento aún contaría con unos 20.000 combatientes y un importante arsenal distribuido en la Franja.

Trump busca que Hamás entregue sus armas

En paralelo, se ha planteado que la administración de Gaza, gravemente afectada tras dos años de guerra, pase de forma transitoria a manos de un comité integrado por 15 tecnócratas palestinos. Este organismo operaría bajo la autoridad de una denominada Junta de Paz, presidida por Trump.

Frente a este escenario, Meshal instó a dicha Junta a adoptar una postura que calificó como equilibrada, que permita avanzar en la reconstrucción del territorio y en la llegada de ayuda humanitaria.

No obstante, advirtió que Hamás no aceptará ningún esquema que, a su juicio, implique una forma de dominación extranjera sobre Gaza.